El tenista escocés Andy Murray acabó por la vía rápida su partido de octavos de final del US Open 2011 ante la revelación del torneo, el jugador norteamericano Donald Young, al que superó en una hora y 58 minutos de juego por un marcador de 6-2, 6-3 y 6-3.

El cuarto cabeza de serie reanudó el partido, que debía de haberse jugado el martes y del que sólo se pudieron disputar 15 minutos en la jornada del miércoles, con un 1-2 en contra, pero el jugador británico salió dispuesto a finiquitar el choque por la vía rápida y encadenó cinco juegos consecutivos para cerrar la primera manga.

El sueño de Young, que provenía de la fase previa y que por primera vez llegaba tan lejos en el cuadro de un Granbd Slam, se fue diluyendo a marchas forzadas ante el superior juego de Murray, que supo contrarrestar a la perfección la agresividad del zurdo norteamericano.

Murray se medirá en los cuartos de final al norteamericano John Isner (28), que venció al francés Gilles Simon por 7-6, 3-6, 7-6 y 7-6

Wozniacki-Serena, en semifinales

La tenista número uno del mundo, Caroline Wozniacki, se medirá en las semifinales del US Open, último 'grande' de la temporada, a la norteamericana Serena Williams, mientras que la australiana Samantha Stosur buscará un hueco en la final frente a la alemana Angelique Kerber, después de que este jueves se disputasen los duelos de cuartos de final en el cuadro femenino.

Wozniacki selló su pase tras vencer con oficio (6-1, 7-6(5)) a la alemana Andrea Petkovic. La danesa no disputó su mejor encuentro pero le bastó con meter las bolas en la pista, algo que su rival no fue siempre a capaz de hacer a juzgar por sus 44 errores no forzados, demasiados para ganar a la número uno del mundo.

La próxima rival de la danesa en semifinales, Serena Williams, no tuvo piedad (7-5, 6-1) de la rusa Anastasia Pavlyuchenkova. La tres veces campeona en el US Open impuso su calidad y poderío físico sobre su rival a la que no dio opciones.

Por otro lado, la cabeza de serie número 9, Stosur, sorprendió (6-3, 6-3) a la número dos del mundo, Zvonareva, para hacerse con el billete para las semifinales. La australiana fue superior a la rusa en todas las facetas del juego y supo manejar el encuentro en los momentos clave.

Ahora, Stosur se medirá a Angelique Kerber en semifinales. La alemana cerró la jornada de cuartos de final del cuadro femenino venciendo (6-4, 4-6, 6-3) a la italiana Flavia Pennetta, cabeza de serie número 26.