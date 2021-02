El italiano Vincenzo Vincenzo Nibali, ganador de la Vuelta 2010, señaló que la pérdida de 1.21 minutos respecto al líder Bradley Wiggins y resto de favoritos se debió a "la falta de alimentación". [Crónica]

“En San Lorenzo estaba muy bien“

"En San Lorenzo estaba muy bien, pero después en la última subida he pagado los esfuerzos. Creo que me he alimentado mal. Estaba fuerte pero había poco tiempo para comer, he cometido el error de no alimentarme bien",señaló Nibali, quien bajó del segundo al séptimo puesto de la general.

“Todos hemos gastado mucho y será otra batalla“

No obstante, el líder del Liquigas no arroja la toalla en espera de la etapa del Angliru, que afronta con esperanzas. "Será otro día duro, todos hemos gastado mucho y será otra batalla. Aún no está todo dicho", concluyó.