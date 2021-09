El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, confía y espera que no haya un rebrote de los 'piques' que se vivieron la temporada pasada entre el Real Madrid y el FC Barcelona de cara a la disputa de la Supercopa, que abre la temporada 2011-2012 y que enfrentará a ambos en el 'clásico' del fútbol español.

"No creo que haya un rebrote en estos encuentros de lo ocurrido el año pasado porque la experiencia les debe de servir de algo", ha asegurado el preparador salmantino durante la rueda de prensa previa al amistoso ante Italia de este miércoles en Bari.

Sin embargo, el técnico sí que ha dejado caer que es posible que dé descanso durante el choque a los internacionales que afronten ese encuentro, ya que son "el grueso de la selección". "Si no cambian las cosas y nos permitan hacer más de seis cambios, los vamos a usar para preparar a todos los jugadores aunque habrá cinco jugadores que tendrán que jugar 90 minutos".

"Sobre la marcha ya lo veremos porque puedes tener algo preparado, pero luego hay que actuar. No sabemos lo que puede ocurrir en el partido", ha recalcado sobre las opciones de que madridistas y blaugranas no disputen todo el amistoso e incluso que Iker Casillas pueda gozar de minutos de descanso.

Thiago podría debutar

El seleccionador ha confirmado que "si todo va bien" el centrocampista Thiago Alcántara, principal novedad de esta convocatoria, podrá debutar con la absoluta.

"Vamos a intentar, si todo va bien, que Thiago pueda jugar. En España podemos presumir, y es un problema para mí, el tener tantos centrocampistas de tanta calidad y que en la mayoría de los casos se juntan las capacidades de defender, crear y llegar al área. Se da en un futbolista con talento como Thiago, que además juega en beneficio del equipo".

Además, Del Bosque también ha opinado sobre la posibilidad de que Thiago pueda jugar con España o con Brasil. "Nosotros también tenemos que ser respetuosos y darle la libertad de la opción que él quiera tomar. No me lo he planteado porque si ha jugado con la sub-21 cómo no va hacerlo con la absoluta".

Sobre el partido entre España e Italia, el seleccionador ha comentado que la pretensión de la 'roja' es "hacer un buen partido". "Va a ser un encuentro de máximo nivel. Los italianos son cuatro veces campeones del mundo y ojalá aprendamos cosas de estos partidos", añadió Del Bosque.

Además, Del Bosque también ha hablado sobre el hecho de afrontar este amistoso con sólo cinco defensas, y con las bajas de Xavi Hernández y la de Sergio Ramos.

"Hicimos una lista en previsión de que pudiera pasar esto y no es conveniente convocar más. Tenemos alternativas con jugadores de mediocampo que podrían jugar más atrás. No creo que tenga que arrepentirme, son 18 jugadores de campo que nos permite maniobrar para un partido".

"Creo que tenemos muchos centrocampistas, pero hemos tenido hasta hace nada a Marchena, Puyol, Capdevila, y cuatro campeones de Europa sub-21. Tenemos defensa para aprovechar y no hemos traído a nadie más porque no lo creemos conveniente. No dudamos".