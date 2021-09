Novak Djokovic, campeón de Wimbledon 2011, reconoció tras asegurarse su tercer Grand Slam que en algunas etapas de su carrera, en los últimos años, se sintió "frustrado" y con dudas sobre si podría algún día ganar a Rafael Nadal, pero supo hacerlo tras "un proceso de aprendizaje".

"Es un proceso de aprendizaje y desarrollo, un proceso de mejora como jugador y como persona, necesario para encontrar la forma de superar a esa persona. Es la única forma en que podía estar aquí", explicó en rueda de prensa el ganador del torneo, Djokovic, que tuvo que someterse a una dura preparación, tanto física como mental, para poder adelantar tanto a Nadal como a Roger Federer en el ránking.

"Todos conocemos las carreras de Nadal y Federer. Han sido los más dominantes en los últimos cinco o seis años. A veces te sientes algo frustrado cuando lo haces bien, pero te encuentras con ellos en los partidos importante", confesó el tenista serbio, que se situará este lunes como número uno del mundo.

En su opinión, la clave para llegar hasta donde está hoy es "tener siempre una mentalidad positiva porque sino es imposible". Precisamente este domingo Djokovic recordó todo el esfuerzo dedicado a este deporte desde niño: "estaba hablando con mis hermanos y mi familia sobre el duro trabajo que hice en Serbia, los sueños que tenía y que he cumplido y es muy bonito".

Descontrolado por la emoción del instante, Djokovic se echó al suelo nada más ganar el partido ante Nadal para arrancar un trozo de hierba y degustarlo antes de marchar de la Central. Fue su manera inmediata de celebrar el triunfo y de demostrar que él también es apto para esa superficie.

Me he sentido como un animal. Quería ver cómo sabía. Sabe bien. En realidad, fue algo espontáneo, no lo tenía planeado. No sabía lo que hacer para expresar mi emoción y alegría", se excusó Djokovic sobre atrevido acto ante unas gradas vestidas de gala para presenciar la final.

"Me gustaría decirte todo, pero es difícil describir los sentimientos que tengo ahora. He hecho realidad un sueño y éste es el mejor día en mi carrera", afirmó Djokovic, al que todos los periodistas, sin distinción de nacionalidad, aplaudieron al entrar y salir de la sala.