“Ambos sabemos que hay otros corredores a batir“

El luxemburgués Andy Schleck afirmó hoy que su objetivo en este Tour de Francia no es ganar a Alberto Contador, si no lograr el triunfo final. "Sobre el papel puede parecer un duelo entre Alberto y yo, pero ambos sabemos que hay otros corredores a batir. Yo no estoy aquí para ganar a Alberto, si no para ganar el Tour", dijo el ciclista del equipo Leopard.

“Evans se ha preparado muy bien para este Tour“

En particular, el segundo de las dos pasadas ediciones destacó al australiano Cadel Evans, de quien dijo que "se ha preparado muy bien para este Tour".



El menor de los Schleck se encuentra en la décima posición de la general, a 4 segundos del líder, el noruego Thor Hushovd. Tiene un retraso 3 segundos con respecto a Evans y una ventaja de 1:38 con Contador.



El luxemburgués se mostró muy satisfecho del rendimiento que tuvo en la primera etapa, donde consiguió la principal renta con respecto al madrileño. "El Tour se puede perder cada día y cada segundo cuenta. Para mí y mi hermano fue ayer un buen día. Lo que le pasó a Alberto ayer, le puede pasar a cualquiera otro día", afirmó.

Samuel Sánchez: "Estoy satisfecho de la crono" “Aún falta mucho Tour, esto no ha hecho más que empezar“ El equipo Euskaltel ha sido el último en la clasificación de la segunda etapa. Sin embargo, su líder, Samuel Sánchez, no cree que se haya hecho un mal papel en Les Essarts: "Estoy satisfecho de cómo hemos hecho la crono. Hemos ido coordinados, y cuando se da todo lo que se tiene hay que estar contento, no se puede pedir más. Siempre es mejor ceder el menor tiempo posible, pero más allá del resultado en la tabla, he acabado contento. Las sensaciones han sido buenas, el equipo ha dado un buen nivel en un día difícil para nosotros y me quedo con eso. Aún falta mucho Tour, esto no ha hecho más que empezar".

Fran Ventoso: "Al final nos hemos descolgado" El esprínter del equipo español también ha comentado lo sucedido en la CRE: "Para como nos hemos levantado la contrarreloj ha sido buena. Hemos ido compactos pero al final nos hemos descolgado. No obstante hemos salvado el día de manera aceptable. Ahora hay que esperar a que pasen los días. Ha sido una contrarreloj rápida, hemos ido por encima de los 60 por hora. Hay que esperar días venideros".