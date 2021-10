La rusa Maria Sharapova, campeona en 2004, se ha clasificado para su segunda final de Wimbledon al derrotar a la alemana Sabine Lisicki por 6-4 y 6-3, y luchará por el título contra la checa Petra Kvitova.

La número seis del mundo y quinta favorita en la competición, que no ha cedido ni un solo set este año en el All England Club, empezó el partido siendo la primera en perder su servicio pero se repuso a tiempo para ganar su plaza en la última cita.

Kvitova supera a a Azarenka

La checa Petra Kvitova, octava cabeza de serie en Wimbledon, jugará la final del torneo sobre hierba tras superar en la penúltima ronda a la cuarta favorita, la bielorrusa Victoria Azarenka, por 6-1, 3-6 y 6-2 en algo menos de dos horas.



"No puedo creer que esté en una final de Wimbledon. No puedo decir nada, sólo que estoy muy feliz", dijo al acabar el partido la checa, para quien el encuentro se decidió "por los saques". En los primeros compases del partido, Azarenka se hizo con el control del juego y se quedó a las puertas de romper el servicio de Kvitova en la primera oportunidad que tuvo, pero la checa se rehizo enseguida y acertó un punto de ruptura en el cuarto juego que le puso por delante en el parcial (1-3).



Kvitova superó la falta de precisión en los primeros servicios que mostró en la primera parte del set -fallaba casi la mitad de los que servía- y terminó la manga con seis saques directos a su favor, por ninguno de la bielorrusa, que no supo contrarrestar las embestidas de Kvitova y terminó perdiendo el parcial por 1-6.