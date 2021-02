El secretario de Estado para el Deporte, Albert Soler, ha dado un repaso a toda la actualidad deportiva en los Desayunos Informativos de Europa Press. Entre los temas candentes, ha anunciado que el Consejo Superior de Deportes va a prohibir la participación en las selecciones nacionales a todos los deportistas con procedimientos abiertos por presunto dopaje.

Se pretende no manchar la imagen de España "a nivel mundial", dice, ni tampoco que se perjudique a las selecciones nacionales por conductas individuales. "No va a autorizarse la participación de deportistas en las selecciones nacionales que compitan en o fuera de España en la que se incluyan imputados en procesos penales seguidos por delitos comprendidos en el artículo 361 bis del Código Penal, contra los que se dirija un procedimiento sancionado en materia de dopaje", ha dicho Soler que ironizó al comentar que parece "más el secretario de Estado contra el Dopaje".

"Si un deportista que representa a nuestro país mediante su participación en una selección española está implicado en un caso de dopaje, las consecuencias se producen no solo para el deportista, sino también para la selección, pudiendo ser anulados los resultados obtenidos, así como para la propia imagen de España a nivel mundial por su grave deterioro. De ahí que deban ponerse todos los medios para que esto no pueda ocurrir", ha señalado el secretario de Estado para el Deporte. Si esto se produce, "el CSD no financiará dicha participación", ha sentenciado Soler.

Ley Antidopaje y Ley del Deporte El secretario de Estado para el Deporte también ha dicho que antes de la llegada de Lissavetzky, en materia de dopaje "antes estábamos en la nada, con mucho respeto a lo que se hacía, y en ocho años hemos pasado de la nada a la tolerancia cero. Hemos invertido millones de euros y desarrollado operaciones policiales que ponen a España delante de la lucha criminal contra el dopaje". “Hemos pasado de la nada a la tolerancia cero“ Ahora espera que la Ley Antidopaje pueda acabar con las "dos velocidades" que hay en cuanto a esta materia con la justicia deportiva por una lado y la ordinaria por otro. Una Ley Antidopaje que ha comentado "ya está lista". Otra de las leyes pendientes es la nueva Ley del Deporte. En este caso, Soler ha considerado que es difícil que "se apruebe en esta legislatura ya que requiere del consenso en el mundo del deporte y en el de la política".

Reto de Londres: 22 medallas De cara a los próximos Juegos Olímpicos de Londres 2012, Albert Soler, ha tranquilizado a los deportistas becados señalando que no habrá recortes en el Plan ADO y ADOP y ha asegurado que el reto es igualar las 22 medallas logradas en los JJOO de Barcelona'92. Para lo que definió como "el examen olímpico, el objetivo es la obsesión de las 22 medallas de Barcelona", aunque también entiende que conseguir medalla en unos Juegos es "mucho más caro que antes". “El objetivo es la obsesión de las 22 medallas de Barcelona“ De esta forma, Soler ha aprovechado para dar la enhorabuena a la selección española de fútbol sub-21 por ganar la Eurocopa y por clasificarse para los JJOO después de 12 años. Además, transmitió su ánimo a la selección femenina de baloncesto, tras quedarse fuera de la cita olímpica, y les dio las gracias por los triunfos pasados. Por último en materia olímpica, Soler ha reconocido que Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional ha animado para que "Madrid se presente a los Juegos de 2020. No te dice preséntate que te lo voy a dar, pero cuantas más ciudades se presenten mucho mejor". Y en cuanto a que Tarragona acoja los Juegos del Mediterráneo en 2017 dice que "hay buenas perspectivas".

Tranquilidad para los becados En cuanto a la tranquilidad para los deportistas becados, el secretario de Estado para el Deporte reconoció que la crisis económica es global y también afecta al deporte pero "que quede claro que el programa olímpico y paralímpico para Londres no está afectado y no peligra su financiación", ha apuntado. “No peligra la financiación del programa olímpico de Londres“ Aun así, reconoce que el modelo de financiación deportivo "habrá que redefinirlo" cuando pase Londres 2012. "Se tiene que ir adaptando a la realidad y una vez superado Londres, habrá que repensarlo igual que el fútbol español", abría otro frente Soler.

Nuevo modelo en el fútbol En el caso del fútbol, recomendó que los clubes gasten solo el dinero que tienen. "Si se tienen 10 no se pueden gastar 20. El derroche de algunos ha hecho que haya una mala imagen", ha señalado. En cuanto a que los clubes se acojan a la Ley Concursal, Soler apunta que "algunos clubes usan esta Ley de forma perversa". “Si se tienen 10 no se pueden gastar 20“ El planteamiento sería que si no se tiene dinero para estar en Primera no se pueden saltar otra ley que es la de descender. Así, ha dejado claro que "el Estado no va a poner dinero para salvar clubes de la quiebra". Por ese motivo, plantea que se debe redefinir el modelo del fútbol junto con la Real Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles. “Los recursos públicos se están acabando“ En este aspecto, espera que todos los implicados, clubes y futbolistas, puedan llegar a un acuerdo para no sobredimensionar sueldos y corresponder con los compromisos contractuales adquiridos. De esta forma, se pueda evitar una posible huelga de futbolistas en el mes de agosto. Pretenden que en el futuro se pueda "incentivar la inversión privada con rebajas fiscales para que entren en el mundo del deporte", ha señalado. Y es que el problema económico está haciendo sufrir a muchas ligas y "los recursos públicos se están acabando", apunta.

Cambio de modelo en el baloncesto Sobre el mundo del baloncesto, el secretario de Estado para el Deporte ha dejado claro que, ante la posibilidad que pueda plantear la ACB de que haya equipos sin jugadores españoles, el CSD sí que va a "proteger el baloncesto español". “Podemos tener una Liga sin extracomunitarios“ Así, ha dicho que "si la ACB no protege al baloncesto español, yo sí lo haré y podemos tener una Liga sin extracomunitarios. Que la ACB dice que la ley a nivel europeo puede haber un club en España con solo comunitarios, la Ley lo acepta, pero la ley dice también que la decisión final es del CSD y si la ACB cree que éste es el modelo, yo creo que también podemos tener una ACB para proteger a los jugadores y sin extracomunitarios". Y es que Soler cree que si se protege al jugador español de baloncesto se puede ayudar más a la selección española masculina. Por tanto, plantea que el modelo de la liga de baloncesto también tiene que cambiar porque actualmente no funciona.

Nacionalizaciones por carta de naturaleza En este aspecto, Alberto Soler ha señalado que respetará los procedimientos abiertos antes de su nombramiento como secretario de Estado para el Deporte sobre la nacionalización de deportistas. De esta forma, el caso del pívot congoleño Serge Ibaka, ha dicho que "el expediente de Ibaka es previo a mi llegada y respetaré la decisión. Hay informe favorable del CSD, pero la decisión es del Ministerio". “No soy partidario de utilizar la carta de naturaleza para hacer fichajes“ Eso sí, Soler ha dejado claro que no es "partidario de utilizar la carta de naturaleza para hacer fichajes" y ha anunciado que "mientras yo sea secretario de Estado no voy a firmar ninguna carta de naturaleza".

Soler apuesta también por Contador Por otra parte, el secretario de Estado para el Deporte ha reconocido que para él, Alberto Contador es el mejor y, de cara al Tour de Francia, "me gustaría estar el 24 de julio en París dándole el trofeo de ganador. Espero y deseo que gane, es el mejor", ha apuntado. “Espero y deseo que gane, es el mejor“ También ha comentado que habló con la ministra francesa de Deportes, Chantal Jouanno, quien le reconoció que para ella sería "mejor que se hubiese resuelto -el caso Contador- antes del Tour, pero el TAS no ha fallado y tiene todo el derecho del mundo a participar".