Rosell: "Cesc vale menos de 40 millones"

El presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha tasado a Cesc Fábregas, centrocampista del Arsenal, en "menos de 40 millones de euros". El jugador, formado en la cantera del Barça, es de nuevo el gran objetivo del club después de la intentona fallida del verano pasado por el mismo precio.

"En función del salario podríamos ofrecer más o menos. Si el año pasado ofrecimos 40, ha pasado un año y con la amortización, pues vale menos de 40 millones de euros", ha manifestado el presidente blaugrana en una rueda de prensa de balance de su primera temporada, en la que ha criticado duramente al Real Madrid.

“No creo que vaya a otro club español. Cesc es del Barça“

En ese sentido, no cree que Cesc fiche por el Madrid o por otro club siendo un reconocido aficionado blaugrana. "No creo que vaya a otro club español. Cesc es del Barça, y si yo fuera presidente de otro club, no ficharía un jugador que sienta los colores de otro. No sería feliz fichando a un jugador que sé que es del club rival. No me lo parece, pero podría pasar", ha dicho.

Rosell, que en ningún momento ha confimado el interés del Barça por hacerse con los servicios de Cesc, sí ha hablado largo y tendido sobre el internacional español y aseguró que, de querer ficharle, no perderían el norte y que se limitarían a los 45 millones de euros presupuestados para fichajes. Eso sí, como novedad, ha apuntado que de ser necesario cogerían un porcentaje del presupuesto de la próxima campaña.

“Lo de Cesc se ha taquigrafiado, no es la manera de trabajar, pero es así, ya es público“

"En el supuesto caso de que nos interesase y fuéramos tras él nuestro gesto será racional, no será para tirar la casa por la ventana. Será lo que el club pueda asumir. Ya dije que el potencial fichaje de Cesc se ha taquigrafiado y no me gusta. No es nuestra manera de hacer. Los fichajes que hemos hecho no se han sabido hasta estar firmados. Lo de Cesc no es la manera de trabajar, pero es así, ya es público. No nos volveremos locos", ha manifestado.

El mandatario culé ha asegurado que facilitará las cosas que Cesc quiera fichar por el Barça. "Puede facilitar las operaciones, mucho. Encontramos un caso como el de Mascherano, jugadores que podrían venir al Barça cobrando menos que en sus clubes actuales. Nos hace sentir muy orgullosos", ha asegurado.

En cuanto a las palabras de su vicepresidente deportivo, Josep Maria Bartomeu, en campaña electoral asegurando que el fichaje de Cesc sería "fácil", Rosell ha matizado que no conocían entonces el mal estado de las arcas blaugrana. "Se refería a haber llegado al club no con 532 millones de deuda, sino en caja. Lo dijo porque le faltaba información, pero sí que le veo un poco arrepentido", ha bromeado con el vicepresidente deportivo.

Por último, ha asegurado que el mercado futbolístico está hinchado por dos o tres equipos con dinero "ilimitado" como Chelsea o Manchester City, que "inflan el mercado", pero ha insistido en que seguirán siendo "austeros" en materia de fichajes.