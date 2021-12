El piloto español de Moto2 Julián Simón ha calificado la acción del turco Kenan Sofuoglu, a consecuencia de la cual sufrió un accidente en el circuito de Montmeló en el que se rompió la tibia y el peroné, como "supersuperviolenta", en declaraciones al programa de RNE Radiogaceta de los Deportes.

"Fue una acción supersuperviolenta. He visto muchas muchas veces la imagen y estamos dentro de la curva. No entiendo cómo se le ocurre dar más gas estando dentro de la curva para intentar adelantarme, quizá se le quedó enganchada la mano en el acelerador de las ganas que tenía, no sé", dijo el piloto español.

"Es importante hacer reuniones, y dar advertencias a los que provocan los accidentes, hay que sacar conclusiones y convencerse de que son acciones peligrosas. El motociclismo es un deporte de riesgo pero un piloto sabe hasta dónde puede llegar y que si la pasas puedes caerte y dañar a otro piloto". señaló Simón, quien añadió: "Lo importante es que me pidió perdón en el momento de la caída. También en el hospital me pidió perdón, se le veía afectado".

"Pensé que nunca podría volver a subir a la moto" "Te pones en lo peor. Por momentos pasé miedo, temor. Creo que fue el martes cuando vino el doctor a las nueve de la mañana. Pasé la peor noche cuando me quitó el vendaje. Pensé que nunca podría volver a subir a la moto. Tenía el pie como un bloque. No podía moverlo ni hacia adelante, ni hacia atrás, en ninguna dirección. Pero poco a poco volvió durante el día ,y ya por la noche con el fisio logré mover todo el pie. Es increíble como pueden recomponer una pierna destrozada", comentó. "En un mes y medio o dos volveré. Quiero volver al cien por cien, no volveré cuando esté a un 85 o a un 90%. Sólo me subiré si estoy como estaba en Cataluña cuando tuve la caída", indicó. Simón deseó lo mejor a los españoles que este fin de semana corren en Silverstone (Reino Unido). "Ojala la afición española celebre muchas victorias este fin de semana", dijo.