El entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, avisó una vez recibido en el Camp Nou el título de Liga, que ya está preparando la final de la Liga de Campeones ante el Manchester United, próximo reto de los blaugranas.

"El Manchester es un equipo muy fuerte, con dos plantillas y es muy similar al Real Madrid, que te mata a la contra, un equipo con mucho oficio, que para meterle mano no será fácil y tienes que vigilar que no te maten a la contra. El único objetivo en estos 10 días es recuperar el 'timing' de chispa que nos hacía ganar y sacar los partidos con solvencia, porque si no no seremos capaces", subrayó sobre el duelo ante los ingleses.

Diez días que tiene desde ahora para preparar la cita de Wembley. "Hay un tipo de jugador que necesita tener continuidad como Busquets o Mascherano, que después de tantos partidos si paran un mes les costaría y otra gente como Villa, Pedro, Messi que desconectan rápido, pero no tengo ninguna duda de que llegaremos bien. Ese escenario ya pone, una final pone la piel de gallina. Eso ya te pone las pilas, la gente te anima y tenemos que ver cómo juegan ellos e interpretar bien su juego y saber cómo llevar su partido a nuestro terreno", recalcó.