El técnico del FC Barcelona, Josep Guardiola, ha admitido las dificultades que encontró su equipo en la primera parte ante el Mallorca y elogió el partido que hizo el maliense Seydu Keita en la victoria por 0-3 ante el Mallorca en Son Moix.



"El que no juega le cuesta entrar, pero deben saber que la confianza está ahí. Pero si tienes un comportamiento como el de Seydu (Keita) todo es más sencillo. Hoy, junto con Andrés (Iniesta) nos aguantó el partido en la primera parte. Siempre llegaba, y necesitamos un perfil como el de Seydu, por eso estoy tan contento por él", ha declarado Guardiola.



El Barcelona sufrió en la primera media hora de hora juego y Guardiola ha admitido que ante el Mallorca "es el partido que recuerdo en el que más nos ha costado entrar".

"Tras una semana larga, no había ritmo, aunque el primer gol (de Leo Messi) nos ha ayudado mucho, porque después sufrimos menos. El 0-3 ha sido un muy buen resultado ante un equipo que solo había recibido 8 goles en su campo, 4 del Sporting hace muy poco", ha añadido.



Guardiola ha insistido en la mala primera parte de su equipo, "lo que nos hizo generar muchas contras porque no hemos competido con el dinamismo que solemos hacerlo", ha dicho, aunque también ha destacado que "era una semana importante, con tres partidos difíciles, y el primero ya lo hemos sacado, y nos irá bien para afrontar el de Valencia".



Finalmente, el técnico se refirió al gol y al trabajo de Pedro. "El equipo necesita los goles de los delanteros, y Pedro tiene la gran virtud de que si no está muy fino desequilibra con sus acciones, con su trabajo y los movimientos tanto ofensivos como defensivos. Es muy importante y necesario para nuestro equipo", ha subrayado el técnico del Barcelona.