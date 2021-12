0 - Mallorca: Aouate; Cendrós, Rubén, Nunes, Ayoze; Nsue, Martí, De Guzmán (Tejera, min. 71), Joao Víctor (Pereira, min. 60), Castro (Aki, min. 68); Webó. 3 - FC Barcelona: Pinto; Adriano (Montoya, min. 85), Piqué, Abidal, Maxwell; Keita, Busquets, Iniesta; Messi, Villa (Bojan, min. 70), Pedro (Afellay, min. 70). Goles: 0-1. min. 38: Messi cabecea el balón por encima de Aouate tras un magnífico pase de Keita; 0-2. min. 56: Villa, rozando el fuera de juego, rompe la defensa en línea del Mallorca, regatea al portero y marca a puerta vacía; 0-3. min. 65: Pedro clava el balón en el ángulo opuesto al que se encontraba Aouate. Árbitro: Velasco Carballo (comité madrileño). Amonestó a Martí. Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada del campeonato de Liga disputado en el estadio Son Moix ante 21.227 espectadores. Antes del partido, el Mallorca premió con la insignia de oro del club al ex tenista Carles Moyà.

Prueba de fuego superada por el equipo azulgrana, que ha vencido al Mallorca por 0-3 y ha demostrado que, en caso de necesidad, Guardiola también puede confiar en su banquillo. El FC Barcelona ha conseguido su vigésimo segunda victoria de la temporada, en un encuentro en el que le costó despegar pero en el que se acabó imponiendo sobre todo la calidad de su delantera y el trabajo de hombres como Keita. Messi, Villa y Pedro fueron los autores de los goles azulgranas.



El equipo de Guargiola llegó al estadio Iberostar con la baja de cuatro de sus titulares: Valdés, Xavi, Puyol y Alves. El técnico azulgrana se vio obligado a suplir la baja de Alves en la banda derecha con Adriano, además de recuperar a Abidal como central, sacar a Keita de inicio y delegar el peso de la distribución del juego en Iniesta.

El Barça comenzó el partido con muchos problemas en el centro del campo y le costó tomar las riendas. El Mallorca, en cambió, salió volcado sobre la portería de Pinto y con Webó en punta como el hombre más peligroso, secundado por Ayoze.

Tardó media hora en llegar la primera gran oportunidad del partido para el Barcelona, con una jugada entre líneas que Messi culminó con un disparo que se fue por encima de la portería de Aouate. Un minuto antes, Ayoze había disfrutado de otra oportunidad que obligó a Pinto a estirarse. Las ocasiones, tímidas, se sucedieron para los dos conjuntos. El Mallorca había comenzado muy bien plantado y parecía dispuesto a no ceder terreno.



Pero a falta de centro del campo, el Barça hizo valer la dinamita de su ataque. Sin haberlo merecido, el equipo azulgrana se encontró con el gol en el minuto 37 gracias, una vez más, a Messi. Después de un magistral pase de 'vaselina' de Keita, el argentino se plantó ante Aouate y, ante su indecisión, elevó el balón por encima del guardameta con un preciso cabezazo.



El gol dio alas al equipo de Guardiola y hundió al Mallorca. El Barça despertó de su letargo y a partir de entonces acosó sin descanso la portería mallorquinista.

El Barça despierta en la segunda mitad

Arrancó el Barça la segunda mitad mejor posicionado que la primera, moviendo por fin el balón a su antojo. Esa mejoría que se vio en el final de la primera parte encontró continuidad y el segundo tanto no tardó en llegar al contragolpe. Con sus líneas completamente adelantadas, el Mallorca no pudo hacer nada ante el pase en profundidad de Busquets a Villa, que se plantó completamente solo ante Aouate y no tuvo problemas para marcar el segundo. Corría el minuto 56 y el partido quedaba prácticamente visto para sentencia.

Pero aún faltaba un invitado por sumarse a la fiesta azulgrana: Pedro. El delantero canario confirmó su gran momento con el tercer gol, tan sólo nueve minutos depués del tanto de Villa (minuto 65). Pedro sorprendió otra vez al guardameta mallorquinista con un zapatazo escorado desde la frontal del área que se coló en el fondo de la portería.



Ya no había ninguna duda de que el encuentro sería para el Barça y Guardiola aprovechó para dar descanso a Pedro y a Villa, que fueron sustituidos por Bojan y Afellay. Además, en los instantes finales, el entrenador azulgrana hizo debutar al canterano Martín Montoya, que sustituyó en la banda derecha a Adriano.