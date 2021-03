Caparrós: "Me río de la crisis del Barça"

El entrenador del Athletic Club, Joaquín Caparrós, se ha mostrado resignado después de que su equipo cayera derrotado (2-1) en el Camp Nou frente al FC Barcelona, aunque ha destacado que su vestuario "está fastidiado" y "eso es buena señal", según el técnico, que señaló que no vio por ningún lado la supuesta crisis culé.

"Hemos estado ahí, hemos dado la cara, hemos presionado, aunque el Barça hace que te repliegues. Sin embargo, nos vamos jodidos porque dar una buena imagen no nos vale, el vestuario está fastidiado y eso es buen señal, señal de que no somos conformistas", declaró el preparador andaluz.

Aunque el de Utrera valoró la actuación de los suyos, también subrayó el buen papel del Barcelona. "No es fácil cuando a los 3 minutos te meten un gol frente a un equipo que decían que estaba en crisis. Me río yo de la crisis del Barcelona. Sin embargo, hemos sabido rehacernos y hemos tenido opción de empatar, pero dos buenas paradas de Pinto lo han impedido, le felicito, es un gran profesional", explicó.

“Creía que podíamos hacerles daño“

Además, Caparrós elogió la actitud inconformista de los suyos y comentó que su intención era "tener el partido vivo hasta el final". "El equipo se ha ido encontrando a gusto en el campo, lo que queríamos era tener el partido vivo hasta el final. Por eso he dado entrada a Iker (Muniaín), por que creía que podíamos hacerles daño, pero con el Barcelona es muy difícil, por que el fútbol es fortuna, la que nos ha faltado hoy a nosotros", dijo.

Sobre la actuación arbitral, el técnico del Athletic quiso quitar importancia a este respecto, aunque con algunos matices. "Me han dicho que el fuera de juego de Alves en el primer gol es muy claro y un gol en el minuto 3 te rompe todo lo que has trabajado. Sé que son jugadas complicadas y no quiero valorar al árbitro", concluyó el sevillano.