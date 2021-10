Montmeló, alternativa a los tests de Bahrein

La tensa situación política del pequeño país de Bahrein ha puesto en alerta a los promotores del 'circo' de la Fórmula 1. Ante la inminencia de los últimos tests de pretemporada, previstos para el 6 de marzo en el circuito de Manama, así como el inicio del Mundial una semana después, se buscan alternativas.

Y una de las opciones que más gusta es la del Circuit de Catalunya en Montmeló (Barcelona). El director del circuito, Salvador Servià, ha anunciado que el trazado catalán acepta acoger los últimos entrenamientos de la temporada, como le han propuesto los equipos de la Formula 1.

Inicialmente, Bahrein debía organizar la carrera inaugural del mundial y cuatro días de entrenamientos una semana antes, actos que tienen todas las papeletas para ser suspendidos.

Desde el inico de las protestas el pasado 14 de febrero son ya seis las personas muertas a consecuencia de la acción policial contra los manifestantes. El jueves fue el propio Bernie Ecclestone, presidente de Formula One Management, el que expresó su preocupación.

De entrada, los equipos han previsto una reunión en Barcelona este viernes a las 18:00 horas, en lugar de las 11:00 como inicialmente estaba prevista, para tratar el cambio de sede de los entrenamientos.

"Estamos abiertos a las necesidades de la F1. Si pasa algo, aquí encontraremos una solución. Lo resolveremos porque es muy importante para el Circuito de Cataluña tener actividad de la F1. Aún no está confirmada la anulación y los constructores aún no nos han hablado de qué fechas necesitan", ha informado Servià desde la Moreneta, sede del trazado de Montmeló.

Descartados dos GP en Montmeló

Servià ha señalado que las exigencias de las escuderías para que Barcelona albergue los últimos entrenamientos contemplan el período que va desde el próximo lunes día 21 de febrero al 7 de marzo.

"De la carrera no estamos hablando, aunque si se anulase la actividad de Bahrein sería la prueba y los entrenamientos. La carrera anulada no tiene alternativa, aunque si pudiésemos hacer dos carreras aquí, ahora mismo me pondría una camisa de comisario, si hace falta. Pero técnicamente es imposible", ha añadido.

"Espero que económicamente nos compense. Pero al margen de la economía, después de que un equipo de F1 puede pagar más dinero, estamos hablando de interés del circuito de dar un servicio a nuestros mejores clientes y de reforzarnos de cara a la venta de entradas, ha deseado.