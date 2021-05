El jugador del FC Barcerlona y de la selección española de fútbol, Xavi Hernández, encabeza la portada del diario británico The Guardian. El periódico inglés ha entrevistado al centrocampista azulgrana. "Yo soy un romántico", dice Xavi entre otras muchas cosas.

La pasada goleada al Real Madrid por 5-0 llamó mucho la atención en todos los rincones del mundo. También en Inglaterra. Cuentan a Xavi que el jugador del Manchester United, Wayne Rooney, admitió que se puso en pie en su casa viendo el partido y empezó a aplaudir ante el partido del Barça. "¿En serio? ¿Rooney? Eso hace sentirme orgulloso. Rooney es extraordinario. Podría jugar en el Barça y no lo digo para dar un titular 'Xavi dice que Rooney juegue en el Barcelona', aunque me encantaría. Lo que quiero decir es que él es nuestro tipo de futbolista. El partido contra el Madrid fue maravilloso, el mejor que he jugado. El sentimiento de superioridad fue increíble, ¡y contra el Real Madrid! Ellos no tocaron la bola. ¡Madre mía, qué partido!", comenta el jugador azulgrana.

"Es bueno que el punto de referencia del fútbol mundial sea el Barcelona, que es España. Es un fútbol de ataque, no especulativo. Nosotros no esperamos. Tú presionas, tú quieres la posesión, tú quieres atacar. Algunos equipos no pueden o no pasan la pelota. Eso no es fútbol. Combina, pasa, juega. Eso es el fútbol, para mí al menos. Para entrenadores como Clemente o Capello hay otro tipo de fútbol. Pero es bueno que el estilo del Barcelona sea ahora un modelo", apunta Xavi.

Fútbol de España en el Mundial "El fútbol de España en el Mundial no fue aburrido. No es que nosotros fueramos aburridos, es el otro equipo el que lo era. ¿Qué buscaba Holanda? Penaltis. Si fuimos aburridos es porque el otro equipo buscó ese camino. ¿Paraguay qué hizo? Construyeron un buen sistema defensivo y mataron la pelota. La solución a ese juego es pensar con rapidez, buscar espacios. Eso es lo que hago todo el día. Espacio, espacio, espacio. Es como estar en la PlayStation. Yo veo el espacio y la paso", comentaba Xavi a The Guardian.

La cantera y la filosofía del Barcelona The Guardian recuerda al futbolista azulgrana que cuando ganaron al Real Madrid, en la goleada 5-0, ocho jugadores de los once titulares del Barça procedían de la cantera y estaban los tres finalistas del 'Balón de Oro', y le preguntan si eso es algo que está en el corazón del modelo del Barcelona. Al respecto, el jugador cree que "algunas academias (canteras) se preocupan sólo por ganar y nosotros nos preocupamos por la educación. Tú ves a un niño que levanta la cabeza, que juega al pase a la primera. Es un modelo que trajo Cruyff, procedente del Ajax. Tú aprendes responsabilidad y no perder la pelota". “Algunas academias (canteras) se preocupan sólo por ganar y nosotros por la educación“ "Mis compañeros me lo hacen muy fácil. Mi fútbol es pasando pero si yo tengo a Dani Alves, Iniesta, Pedro, Villa... hay muchas opciones", comenta el jugador azulgrana. Ante la filosofía de un equipo, Xavi entiende que "se pueden cambiar los nombres pero no la identidad. La filosofía no se puede perder. Lamentablemente, mucha gente sólo mira a los equipos a través del éxito aunque ahora el éxito ha validado nuestro modelo. Estoy contento porque futbolistas como yo antes estaban en peligro de extinción. Antes todo era valorar jugadores de dos metros de altura, de gran alcance, juego en el medio, caídas, los rechaces, los rebotes. Ahora veo al Arsenal y al Villarreal y juegan como nosotros", dice el jugador azulgrana.

"El Inter ganó pero nadie habla de ellos" Y Xavi se alegra del "hecho de que el talento, la capacidad técnica, se valore ahora por encima de la condición física. Me alegro de que sea la prioridad, y si no lo fuera, no sería el mismo espectáculo. El fútbol se juega para ganar, pero nuestra satisfacción es doble. Otros equipos están felices sólo por ganar, pero no es lo mismo. La identidad no existe. El resultado es un impostor en el fútbol. Hay algo más grande que el resultado, más duradero. Un legado. El Inter de Milán (dirigido por Mourinho) ganó la Liga de Campeones, pero nadie habla de ellos. La gente me descubrió desde la Eurocopa 2008, pero he estado jugando de la misma manera desde hace años. Es cierto, sin embargo, que han crecido en confianza y tranquilidad. Y que viene con el éxito".

"La mitad de un toque" En Liga de Campeones vuelven a verse las caras Arsenal y Barcelona. "El Arsenal es un gran equipo. La diferencia entre ellos y nosotros es que tenemos más jugadores que piensan antes de jugar, más rápido. La educación es la clave. Al llegar al Barça, lo primero que te enseñan es a pensar. Piensa, piensa, piensa. Y rápidamente. Levante la cabeza, mueva, vea, piense. Mira antes de meter la pelota al hueco.Mira a Busquets, el mejor centrocampista que juega con un solo toque. Él no necesita más. Él controla, ve y pasa en un solo toque. Algunos necesitan dos o tres. Alves, un solo toque. Iniesta, un solo toque. Messi, un solo toque. Piqué, un solo toque. De hecho, Charly Rexach siempre solía decirnos: 'un toc mig', que significa 'la mitad de un toque'.

Cesc y el Barcelona Y ante el choque ante el Arsenal y el Barça, siempre surge la pregunta sobre el futuro de Cesc Fábregas. "Ahora hay un problema y es que él es caro. Pero creo que un futbolista acaba jugando donde quiere. Él tiene que terminar aquí. Lo digo porque estoy pensando en Cesc. Él quiere venir aquí. Barcelona ha sido siempre su sueño. Pero, por supuesto, es el capitán del Arsenal, el abanderado, un líder. Esta situación es un fastidio para él. Está en un club que juega con su estilo, Wenger, que lo ha tratado bien, le enseñó, lo crió. Cesc lo respeta. Si hubiera estado en, por ejemplo, Blackburn podría haber sido más fácil salir. Mira, la verdad es que quiero que venga aquí. Por supuesto. Barcelona tiene un estilo muy claro y no caben muchos futbolistas. No es fácil. Pero Cesc encaja perfectamente".