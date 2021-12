Rivera: "Hemos estado poco acertados"

El seleccionador español, Valero Rivera, no pudo ocultar su decepción por la derrota del conjunto español, que pese a que, a su juicio, volvió a estar a la altura de los mejores, hoy no pudo desplegar su mejor juego.

“Hemos demostrado hasta el final que somos un equipo“

"En lo que nosotros podíamos hacer no hemos estado tan acertados como otras veces, pero hemos demostrado hasta el final que somos un equipo", señaló Rivera, que se mostró especialmente disgustado por la actuación arbitral.

“Espero que en España en 2013 el arbitraje sea igual para nosotros“

"Incluso con un jugador menos hemos igualado el partido, pero lo diferente que ha sido el arbitraje en uno y otro lado, las cosas son así, pero espero que en España en 2013 el arbitraje sea igual para nosotros", afirmó el técnico en alusión al próximo Mundial.

“No han sabido comportarse en la victoria“

Igualmente molesto se mostró el preparador español por la actitud de algunos jugadores daneses a la hora de celebrar su pase a la final, ya que como aseguró Valero Rivera "no han sabido comportarse en la victoria".



No obstante, el seleccionado español advirtió que el equipo no puede venirse abajo y debe recuperar la autoestima para pelear el próximo domingo ante Suecia por la medalla de bronce. "Vamos a intentar, sabiendo lo duro que es, levantarnos y luchar por el tercer puesto, que no será tampoco nada fácil porque jugamos con el equipo de casa y eso se ha visto hoy que es determinante", concluyó Rivera.

Romero: "Ahora hay que levantarse, nos jugamos una medalla" El lateral Iker Romero aseguró, pese a reconocer la enorme decepción que ha supuesto para el equipo español no estar en la gran final, que la selección no puede hundirse por la derrota, ya que como recalcó el domingo se juega una medalla. "Claro que es una situación difícil y esta noche será muy larga para todos, pero debemos levantar la cabeza, porque el domingo nos jugamos una medalla", comentó Romero.



En este sentido, el jugador español recordó la reacción del equipo nacional tras la derrota sufrida ante Islandia en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Pekín, en los que España acabó colgándose el bronce. "Otras veces hemos sabido reaccionar, como ocurrió en Pekín en el que tras el golpe que supuso perder con Islandia se reaccionó y se ganó el bronce y aquí debe ser igual, debemos pelear por una medalla que nos sirva para marcharnos de aquí muy satisfechos con nuestro trabajo", comentó el lateral. “No hemos perdido por los árbitros, ellos han sido mejores y han ganado“ Un Iker Romero que no quiso escudarse en la actuación arbitral para justificar la derrota sufrida ante Dinamarca por 28-24, en un duelo en el que España llegó a los últimos cinco minutos de encuentro con igualdad en el tanteador. "Ha habido circunstancias y momentos en los que los árbitros no han estado acertados, pero no hemos perdido por los árbitros, ellos han sido mejores y han ganado", concluyo Romero.

Aguinagalde: "No hicimos un partido completo" Aguinagalde reconoció que España no había realizado el partido "completo" que necesitaba para derrotar a un rival tan poderoso como Dinamarca en las semifinales. "Para ganar había que hacer un gran partido y no lo hemos hecho. Ellos han estado muy bien, con un grandísimo portero, que ha sido una de las claves, y nosotros no hemos hecho ese gran partido que necesitábamos", indicó Aguinagalde.