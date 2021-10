Federer se deshace de Lukas Lacko por la vía rápida

El suizo Roger Federer inició con autoridad la defensa de la corona conquistada el pasado año en Melbourne y dio buena cuenta de su adversario, el eslovaco Lukas Lacko, al que despachó en menos de hora y media para sellar su progresión en el Abierto de Australia (6-1, 6-1 y 6-3).

Federer busca su quinto título en el Melbourne Park. Que abra el camino a la reconquista del número uno del mundo que ahora ostenta el español Rafael Nadal; y dar alcance así al récord de Pete Sampras en la cima del universo de la raqueta. Solo una semana separa al helvético del registro del estadounidense, que permaneció como dominador 276.

El jugador de Basilea aún tiene un largo recorrido por delante. Pero el primer paso lo dio sin sobresalto alguno. Con la autoridad que se le supone. En un abrir y cerrar de ojos, Federer ya había sacado adelante sin complicaciones las dos primeras mangas.

"Creo que jugué muy bien. Traté de ser muy agresivo desde el principio. He tratado de presionarle", explicó el de Basilea al final del partido.

Es Lacko un jugador sin repercusión. Recientemente, lo más llamativo fue la numantina resistencia que ejerció ante Rafael Nadal, en la segunda ronda del torneo de Doha. Dio buena sensación. Forzó al español a disputar los tres sets. Incluso endosó un 6-0 al número uno del mundo.

También Federer elogió el esfuerzo de su rival a pesar de haber ofrecido poca resistencia en las dos primeras mangas. "Sabía que iba a pelear hasta el final. Por eso no me sorprendió su mejoría en el tercer set. Me parece un jugador de gran talento y no ha hecho un mal partido en absoluto. Hizo un buen tenis",

Aquel entusiasmo frente un rival mermado estuvo ausente en la pista Rod Laver Arena, la principal del Melbourne Park. Plantó cara el centroeuropeo sólo en la mitad del tercer parcial. Se situó igualado a tres juegos hasta que Federer apretó algo más el acelerador para romper el saque de Lacko y empezar a cerrar el partido.

El número dos del mundo espera adversario en segunda ronda. Saldrá del vencedor entre el francés Gilles Simon y el chino Yen-Hsun Lu.

Federer: "El número uno, mejor que el dos" Tras su debut en esta edición del Open australiano, el suizo rechazó estar obsesionado con el retorno a la cima del circuito, que ostenta el español Rafael Nadal. "El puesto uno y el dos son muy buenos. El uno es mejor que el dos, que es el que aún tengo y con el que he jugado en el Rod Laver. Así que no me quejo", dijo el vigente campeón del Abierto australiano. Federer reconoció sentirse a gusto con su nivel. "Disfruto mucho de mi juego. Estoy a un buen nivel, realmente bien en estos momentos. Estoy feliz de como van las cosas", añadió el tenista suizo.