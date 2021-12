Los maestros del tenis homenajean a Carlos Moyá

Los ocho mejores tenistas del mundo, que participan desde en las Finales ATP en Londres, ofrecieron un homenaje en la pista central al español Carlos Moyá, al que su compatriota Rafael Nadal dedicó una emotiva despedida.

“Es un día triste, he perdido un amigo en el circuito.“

"Hoy decimos adiós a Moyá. Es un día triste. Yo he perdido un amigo en el circuito, pero todos hemos perdido a un gran embajador del tenis", dijo el también mallorquín Rafael Nadal, sobre el primer español que alcanzó el número uno en el ránking mundial, y que acaba de anunciar su retirada esta semana a los 34 años.



Con traje y corbata, muy emocionado y rodeado de sus próximos rivales en el último torneo de la temporada de la ATP, Nadal se dirigió al público del O2 de Londres para recordar los éxitos logrados por su compatriota durante sus quince años de carrera.



El de Manacor eligió el español para hablar de lo "mucho" que le había ayudado Moyá cuando irrumpió en el circuito, con sólo dieciséis años, y mirándole a los ojos le expresó cuánto le había echado de menos en las competiciones en los últimos doce meses.

“Te echo mucho de menos en el circuito.“

"Te echo mucho de menos en el circuito. También quiero felicitarte por todo lo que has hecho", expresó Nadal antes de añadir en inglés, que esa experiencia vivida nunca se le olvidará.



Carlos Moyá revivió hoy algunos de los mejores momentos de su carrera gracias a los vídeos proyectados por la ATP en las grandes pantallas del recinto, y recibió de parte de todos sus ex compañeros del circuito una selección de fotos enmarcada.



"Me gustaría agradecer a todos el apoyo recibido durante todos estos años. Aprecio mucho este reconocimiento", indicó Moyá, justo después de las palabras de Rafael Nadal y tras presenciar parte del duelo que enfrentó hoy al sueco Robin Soderling y al británico Andy Murray, y que terminó con victoria de éste último.



Unos minutos después, y una vez felicitado personalmente por cada uno de los finalistas que disputan este año el torneo (Roddick, Federer, Murray, Ferrer, Berdych, Djokovic, Soderling y Nadal), Moyà ofreció una conferencia de prensa, en la que volvió a insistir sobre el motivo de su retirada.

“Dejo el tenis claramente por una lesión.“

"No puedo decir que dejo el tenis porque estoy quemado. Dejo el tenis claramente por una lesión y porque alguna vez tiene que llegar", explicó el ex tenista, que asistió hoy al torneo londinense acompañado de su mujer, la actriz Carolina Cerezuela.



Moyá aseguró que sigue "enamorado del tenis" y que continua disfrutando al verlo. "Me divierte verlo, me divierte seguirlo. Dejo el tenis queriéndolo mucho. El pie no ha aguantado", señaló el español, que calificó el homenaje de hoy "como un premio".