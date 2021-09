El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Pat McQuaid, ha descartado que haya un trato de favor con Alberto Contador, suspendido provisionalmente por un presunto caso de dopaje. "La UCI no trata de cubrir a Contador. Desde el principio hemos seguido las reglas, trabajamos con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), con la que tenemos contacto diarios. No protegemos a nadie. La lucha contra el dopaje es un aspecto muy importante para la UCI", aseguró en París durante la presentación del Tour de Francia de 2011.



McQuaid justificó que no se haya sancionado directamente al ganador de las dos últimas ediciones del Tour por la pequeña cantidad de clembuterol hallada en su orina. "El hecho de que fuera una pequeña cantidad de clembuterol complica los estudios. Sabemos que el clembuterol es positivo aunque sea poco, pero queremos saber cómo esa pequeña cantidad llegó ahí. El ciclista dice que fue por una contaminación alimentaria, es una posibilidad, pero tenemos que estudiar si es buena", señaló.



El presidente de la UCI escuchó a los organizadores del Tour de Francia pedir que se resuelva lo antes posible el caso Contador, pero señaló que no se puede acelerar el proceso. "No sé cuándo llegaremos al final. Los expertos de la AMA y la UCI están trabajando todos los días en este caso. No podemos acelerar el proceso, no podemos avanzar sin la AMA y sin sus expertos. Tenemos que esperar. Me apena que no tengamos ya una conclusión, pero hay que dejar trabajar a los expertos", afirmó.



Aseguró que la decisión que se tome sobre el ciclista de Pinto se hará de forma conjunta con la AMA.

“Me telefonearon y aceptaron que hay un problema de dopaje en España.“

McQuaid reiteró que en España hay un problema de dopaje y aseguró que las autoridades españolas se lo reconocieron hace unos días, justo después de que, durante los Mundiales de Melbourne, denunciara la laxitud de España en la lucha contra esa lacra. "Me telefonearon y aceptaron que hay un problema de dopaje en España y prometieron colaborar para mejorar las cosas", indicó.



"Pero no es la primera vez que digo que hay un problema de dopaje en España, lo dije y lo creo", agregó.



Señaló que en España no se toma en serio la lucha contra el dopaje y puso como ejemplo la defensa que algunos están haciendo de Ezequiel Mosquera, positivo por hidroxietil durante la pasada Vuelta a España, en la que acabó segundo. "El ex ciclista (Fernando) Escartín dijo que Mosquera es un gran campeón y que la UCI está matando el ciclismo. Con esa actitud no es una sorpresa que haya un problema en España", agregó.

“La gran mayoría de los ciclistas están limpios.“

El presidente de la UCI reconoció que el "caso Contador" perjudica la imagen del ciclismo, pero se mostró convencido de que "la gran mayoría de los ciclistas están limpios".