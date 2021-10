Alonso: "Ganar en Suzuka es especialmente emocionante"

El piloto español Fernando Alonso (Ferrari) se ve con opciones de luchar por el triunfo este fin de semana en el Gran Premio de Japón y no ha dudado al calificar el trazado de Suzuka como uno de los más "emocionantes" del calendario.

"Sé que esta carrera trae recuerdos algo desagradables a algunas personas dentro y fuera de Ferrari, pero eso es la competición. Ganar en esta pista es especialmente emocionante porque es una de la más duras del mundo", afirmó en su 'blog' de la web de Ferrari.

El bicampeón del mundo, que llega con dos triunfos consecutivos, está convencido de sus opciones en tierras niponas. "Como ya he dicho los últimos días, el 'F10' ha demostrado su competitividad en circuitos tan diferentes como Monza y Singapur y no hay ninguna razón obvia por la que no pueda ocurrir lo mismo en Suzuka", indicó.

Aunque sabe que aún tiene mucho trabajo por delante. "Para comprender dónde estamos, tenemos que esperar al viernes, cuando hayamos concluido las dos sesiones de entrenamientos", explicó el asturiano.

Para Alonso, la clave está en tener un monoplaza "muy fuerte" aerodinámicamente por lo que comparó el circuito nipón con los de Silverstone y en Barcelona, al tiempo que cree que Suzuka es "muy exigente, tanto técnicamente como desde el punto de vista de la conducción".

"La primera sección es muy especial y se caracteriza por una primera curva muy larga y una serie de 'eses' que pueden tener mucha influencia en el tiempo por vuelta si no las coges totalmente derechas", explicó.

Por otra parte, el asturiano aseguró haberse llevado "una sorpresa" al aterrizar en Suzuka. "El restaurante tradicional italiano 'Campanella', que es muy conocido entre la gente de la Fórmula 1, ya no existe. Es una pena, porque he estado yendo desde la primera vez que vine a Suzuka, desde finales de los noventa, cuando corrí en karts", comentó.

El ovetense recordó sus mejores momentos en Suzuka. "Entonces, estuve en el mismo hotel que ahora, y tengo grandes recuerdos de este circuito unidos a esa experiencia. Lógicamente, también destaco mi triunfo en 2006, que fue crucial para mi segundo Mundial", añadió.

Por último, aseguró que Japón es uno de sus "países favoritos" debido a la comida y la cultura "tan diferentes" de las tradiciones europeas. "Además, está Tokio, una ciudad preciosa que siempre es muy interesante. Correr en Suzuka siempre es especial por el entusiasmo de los aficionados japoneses, que soy realmente apasionados. Esperamos ofrecerles un buen espectáculo este fin de semana", finalizó.