Alguersuari: "Alonso es frío, muy frío"

El piloto español Jaime Alguersuari (Toro Rosso) no duda al reconocer que no tiene prácticamente relación con el bicampeón del mundo Fernando Alonso (Ferrari) a quien califica como una persona "muy fría".

"Alonso es frío, muy frío. Es un hombre de pocas palabras. No tengo la suficiente relación con él como para calificarlo", afirma en una entrevista con 'Dir Emotions' en la que no duda en calificar al asturiano como "un grande" de la Fórmula 1.

El barcelonés, que ya ha cumplido su primer año en el 'gran circo', se siente "más veterano y con más experiencia" aunque cree no haber cambiado "nada" pese a que ha crecido un centímetro y medio. "Ahora mido 1,82 y dicen que hasta los 21 años todavía puedo crecer más. A nivel laboral he viajado, he conocido, he experimentado, he luchado. Estoy física y mentalmente mucho mejor preparado. Noviembre y diciembre fueron meses difíciles, pero de todo se aprende", apunta.

Alguersuari confiesa seguir con su mismo círculo de amigos. "Sigo quedando con mis amigos cuando puedo, voy a desayunar, como hoy, a un bar del barrio y no soy un tío paranormal. La F1 es un deporte mediático, sí, y esto me hace firmar algún autógrafo y hacer entrevistas, pero lo tengo controlado", indica.

Para seguir siendo el de siempre, su "base" es su familia. "Tras cometer algunos errores, haberlos detectado y reconocerlos, creo que no se me ha ido la olla. Tengo 20 años y es normal que me equivoque. Todo lo que soy y lo que entreno se traduce en rendimiento en la pista. Y el trabajo es inhumano, hay que cuadrar muchos temas y es normal que me equivoque", explica.