El piloto español Jaime Alguersuari (Toro Rosso) ha indicado que el Gran Premio de Singapur, en el que concluyó duodécimo, ha sido la carrera "más aburrida" de su vida ya que estuvo durante toda la prueba conduciendo en grupo.

"Ha sido la carrera más aburrida de mi vida porque siempre he ido en grupo. He dado el máximo rendimiento. Pese a haber hecho la mejor calificación de mi vida, he tenido que salir desde boxes y no ha sido fácil", indicó Algersuari.

Por otra parte, el barcelonés reconoció que durante las últimas veinte vueltas sufrió mucho debido a la "degradación" de los neumáticos. "He sufrido mucho en las últimas vueltas debido a la degradación de los neumáticos, pero así es el mundo de las carreras y hay que aceptar lo que te pasa", analizó.

"El equipo ha hecho un buen trabajo y creo que somos muy competitivos. Además, he hecho cuatro adelantamientos en un circuito donde no esperaba que se pudiera adelantar", finalizó el catalán.