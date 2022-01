Cesc Fabregas, el jugador que dio el pase de gol a Iniesta, que supuso la conquista de la Copa del Mundo para la selección española, estuvo este miércoles en Radiogaceta de los Deportes.

"Ganar el Mundial nos hizo muchísima ilusión, fue una cosa muy grande, pero ya se acabó y hay que mirar para adelante. Queremos más y queremos estar en la Eurocopa".

Recuerda con mucha emoción el día de la final ante Holanda. "Fue un momento espectacular y de mucha satisfacción, que yo había esperado mucho. Todos los malos momentos que pasé se giraron a uno de los más importantes de mi vida".

Ahora hay que cambiar el 'chip' y mirar hacia la Eurocopa de 2012, que se celebrará en Polonia y Ucrania. El primer escalón será este viernes ante Liechtenstein. Además, el próximo martes, La Roja se enfrentará en partido amistoso a Argentina. A pesar de ser un encuentro más atractivo, los internacionales tienen claro cuál es el objetivo.

"El primer partido es el más importante de los dos, que es donde nos jugamos la clasificación. Lo tenemos muy claro. Luego, el otro será un poco como el de México, a disfrutar de la experiencia".

“Tengo que respetar la decisión que ha tomado el Arsenal“

El catalán ha sido protagonista este verano por los rumores que apuntaban a su traspaso al FC Barcelona. Sin embargo, finalmente, el conjunto azulgrana no se pudo hacer con los servicios del jugador del Arsenal, ya que el equipo inglés no quiso negociar en ningún momento. A pesar de ello, se sigue sintiendo culé: "Hay cosa que no cambian en toda una vida".

"Es lo que hay. Tengo que respetar la decisión que ha tomado el Arsenal, y ahora a trabajar y a intentar hacerlo lo mejor posible". Sobre su relación con Arsene Wenger, asegura que todo sigue como antes, aunque prefiere 'no hablar sobre ese tema'.

Por último, Fabragas opinó sobre la Premier y la Liga española, las dos 'más potentes del mundo'.

"Hay equipos muy competitivos en las dos y esperamos que en la Premier estemos al máximo nosotros y en la Liga va a ser cosa de dos, como ya ocurrió el año pasado, esperando a ver quien pierde más puntos contra los equipos más modestos. Los dos derbis serán partidos clave".