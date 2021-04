Andy Schleck: "Mi plan era seguir a Contador"

Andy Schleck, líder del Tour de Francia, explicó que su estrategia para la primera etapa pirenaica con final en Les Domaines era "estar con Contador" y añadió que se permitió "el lujo" de perder segundos con Samuel Sánchez y Denis Menchov.

"Estoy conforme con el resultado de hoy. Me dediqué a seguir el plan previsto de estar con Alberto Contador y me he permitido el lujo de perder segundos con Menchov y Samuel Sánchez", dijo.

Schleck se mostró confiado en sus fuerzas y anunció que jugará sus bazas en su momento.

"Atacaré cuando sea el momento ideal y estoy seguro de que la etapa de mañana será diferente", dijo.

El líder del Tour de Francia ha defendido su táctica este domingo de estar permanentemente a rueda del español Alberto Contador y ha indicado que si tiene "que jugar al poker al final", jugará.



"Si tengo que jugar al poker al final, jugaré al poker. Me he sentido realmente bien hoy, y me podía permitir perder tiempo con Menchov y Samuel Sánchez. No considero que sean rivales directos por el título", indica el líder de Saxo Bank.



Además, el ciclista luxemburgués subraya que "no quería pasar a Alberto y perder segundos" como ya le ocurriera en Mende, por lo que tuvo que "jugar una partida" en el día de hoy.



"Quiero ganar esto. Tengo que ser elegante. La táctica para hoy era estar a la rueda de Contador, pero mañana será otro día porque necesito tener más tiempo sobre él en el futuro", concluye el luxemburgués.

Contador: "El final del puerto no era difícil y no podía haber diferencias" El corredor español del Astana Alberto Contador aseguró que la llegada de hoy a Les Domaines "no era difícil" y que "se iba cómodo a rueda", motivo por el que, a su juicio, no podía haber "muchas diferencias". El doble vencedor del Tour de Francia (2007 y 2009) reconoció que hoy no ha tenido su "mejor día" en una etapa que, en su opinión, fue de "desgaste" y, sobre todo, "muy rápida". "El final no era para marcar muchas diferencias en la carrera, Domaines es una subida corta y previsible, así que el marcaje entre Andy Schleck y yo ha permitido a otros corredores ir por delante", aseguró Contador. "Preocupa que alguien como Samuel Sánchez coja tiempo pero hoy no ha sido una diferencia significativa", precisó el corredor madrileño, que sigue segundo en la general.

Samuel Sánchez: "Menchov y yo aprovechamos del marcaje entre Andy y Alberto" El de Euskaltel Euskadi, tercero en la primera etapa pirenaica del Tour de Francia y de la general, admitió que tanto él como el ruso Denis Menchov se aprovecharon "del marcaje entre Andy Schleck y Alberto Contador" en los últimos kilómetros del ascenso a Les Domaines. "Menchov y yo nos aprovechamos del marcaje entre Andy y Contador y salimos para adelante. Creo que Alberto iba pletórico, le veo sobrado", comentó el campeón olímpico en la meta. El corredor asturiano, que recortó 14 segundos respecto al líder, el luxemburgués Andy Schleck, volvió a destacar la dureza de la etapa. El ciclista español se ha mostrado sorprendido tras la carrera por la estrategia de Andy Schleck aunque destacó que no puede "entrar a valorar lo que ha pasado entre Andy Schleck y Alberto Contador", ya que "cada uno tiene su estrategia".



"No puedo entrar a valorar que ha pasado entre Andy Schleck y Alberto Contador. Cada uno tiene su estrategia y yo bastante tenía con mi trabajo, con sufrir, dar el máximo y hacer las cosas lo mejor posible", indica el ovetense.



El líder de Euskaltel afirma que "la vigilancia que han tenido entre ellos" les ha permitido a él y a Menchov "robarles algunos segundos" aunque "la lectura de la carrera no ha variado nada".



"Como todas las etapas de este Tour, ha sido un día muy difícil. Después de que se formara la fuga, el Astana ha ido a tope en Palhieres y luego con un ritmo muy alto en Les Domaines. Ha sido otra etapa de mucho desgaste y cada vez cuesta más encontrar fuerzas en los momentos decisivos", destaca el ciclista español.



Por último, el de Euskaltel Euskadi subraya que se encuentra "en una buena posición", pero que "mantenerla va a ser complicado", pero que "lucharán a tope por hacerlo lo mejor posible" y que se dejarán "todo en la carretera".