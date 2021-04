Sánchez: "Si puedo, volveré a intentarlo"

Samuel Sánchez es uno de los ciclistas del pelotón más amables y educados. Para cualquier periodista es un lujo que él sea el protagonista del día, porque charlar con él parece que siempre es fácil. No esquiva los temas complicados, habla directo, sin esconderse en tópicos y es fácil tener rápido cierta complicidad con él y más porque siempre tiene una broma o una sonrisa prevenida.

Por eso, verle triste resulta todavía más chocante. Él se esfuerza y sonríe, pero se nota que sale algo forzado.

Han pasado poco más de 24 horas de que rozará una etapa del Tour con los dedos, pero se le escapó de las manos en el último suspiro y se nota que tiene la herida todavía abierta.

"De los errores se aprende" dice resignado,"pero ha sido una pena muy grande. Todos los deportistas decimos hay que ir día a día y lo de ayer está pasado, pero es verdad que yo se lo que supone ganar una etapa en el Tour y más porque era el objetivo de este equipo".

Samuel, campeón olímpico y líder del Euskaltel, se refiere a lo que ocurrió este domingo cuando Andy Schleck le adelantó prácticamente sobre la línea de meta, tras una dura etapa de montaña: "Me precipité. En casa me decían que parece mentira que con lo astuto que suelo ser yo para este tipo de llegada, pues que cómo pude errar de esa manera, pero yo bueno, yo les he dicho que había que ponerse en mi piel y que a veces en esos momentos te puede más el corazón que la cabeza" nos dice en una entrevista en exclusiva a RTVE..es