Así fue el Alemania - España, uno a uno

Carles Puyol con su gol de cabeza ante Alemania ha hecho soñar a todo un país, que ya piensa en la final del próximo domingo ante Holanda.

El veterano futbolista de la "Roja" se ha convertido en el jugador más importante, por la trascendencia de su gol. Pero en la semifinal Alemania - España ha habido otros muchos futbolistas que han destacado, por sus jugadas, sus faltas o sus paradas. Así han jugado cada uno de ellos.

Así jugó España

Iker Casillas (8): El capitán de la "Roja" ha vuelto a demostrar una vez más su condición. No ha tenido que intervenir mucho, pero cuando lo ha hecho, se ha mostrado seguro.

Sergio Ramos (7): El defensa ha jugado la mayor parte del tiempo como extremo, aprovechando que Boateng se iba a ayudar a los centrales. Además ha tapado muy bien a Podolski.

Gerard Pique (9): Uno de los futbolistas más destacados. Muy seguro atrás. Y ha acertado en los balones por alto y sacando la bola con lucidez y precisión.

Carles Puyol (10): Aunque tuvo un fallo justo antes del descanso, Puyol se ha ganado la máxima puntuación por el gol que nos mete en la final de Sudáfrica. Además, la ejecución del mismo ha sido magistral. En labores defensivas también ha estado muy seguro.

Joan Capdevila (7): Un valor seguro en la banda izquierda de la zaga. Eficaz atrás y colaborador en las tareas defensivas de los centrales.

Segio Busquets (9): Atento en labores defensivas, ha interpretado correctamente todas las jugadas, adelantándose a los movimientos de los rivales.

Xabi Alonso (8): Un jugador volcado en el juego del equipo, que participó acertadamente en la destucción de las jugadas del rival. Sus lanzamientos lejanos fueron menos acertados que en otras ocasiones.

Pedro Rodríguez (9): Rápido, acertado e inquietante. Se convirtión en la peor pesadilla de la zaga alemana. No consigue la máxima puntuación porque al final del encuentro pecó de individualista y no dejó sentenciar a Torres.

Xavi Hernández (9): El centro de la columna vertebral española. Realizó su mejor encuentro en Sudáfrica y tuvo el balón controlado en todo momento. Fue declarado mejor jugador del partido.

Andrés Iniesta (7): El manchego es magia en estado puro, aunque no ha cuajado su mejor encuentro. Sus apariciones hoy fueron más irregulares, pero asustó a Neuer con un balón que se paseó por la portería alemana.

David villa (8): El "guaje" no pudo anotar ante Alemania. A pesar de ello, se ofreció continuamente y trató de llegar siempre que le llegaban balones. Fue sustituido por Torres en los minutos finales.

Fernando Torres (6): El "niño" entró al campo en el minuto 81. No tuvo mucho tiempo de demostrar nada, pero presionó cuando pudo. En una contra para sentencia, Pedro no se la dio y en otra no la supo aprovechar.

David Silva: Sin tiempo para demostrar nada pues entró en el minuto 85 por Pedro.

Carlos Marchena: También sin tiempo, salió en los minutos de la basura (93) para sustituir a Xabi Alonso.