Armstrong: "No es ningún desastre"

El ciclista estadounidense Lance Armstrong (Radioshack) ha reconocido ante los periodistas que para él no es "ningún desastre" el tiempo perdido en la tercera etapa del Tour de Francia, cincuenta y cinco segundos respecto al español Alberto Contador y más de dos minutos sobre el ganador.

"Ha sido una pena la caída de Franck Schleck porque ahí el grupo se partió y yo me quedé en un segundo pelotón pero no pasa nada, la carrera es así", subrayó el líder del Radioshack, quien admitió que pensaba ganar tiempo hoy ante los escaladores.

"Yo pensaba ganar tiempo y el resto del pelotón también lo veía así, pero tuve un pinchazo en el tramo número seis y aunque recibí una rueda de un compañero no pude llegar adelante", explicó Lance Armstrong.



Sobre la dificultad de esta etapa de pavés, aseguró que el Tour de Francia "se merece una jornada como esta".

"Esta es una etapa donde las emociones son muchas. Estoy contento, pero no puedo ignorar el saldo negativo del día, la caída de Franck, ya que es un dolor ver a un compañero y amigo bajarse de la bici y dejar el Tour, pero todos sabíamos que sería peligroso hoy ", subrayó. "Por lo demás, es gratificante porque me pongo la camiseta amarilla y porque Andy está ganando tiempo a sus rivales. Fue un gran día , en el sentido de que el equipo ha estado muy bien", subrayó.

Contador: "He ido comodísimo en el pavé"



El corredor español Alberto Contador (Astaná) ha afirmado haberse sentido "comodísimo en el pavé" de la tercera etapa del Tour de Francia, disputada entre Wanze y Arenberg Porte du Hainaut sobre 207 kilómetros y a pesar de haber perdido algo más de un minuto con Andy Schleck y Cadel Evans por una avería en la rueda trasera.

“El resultado obtenido es para estar contento.“

Contador, que llevó frenada dicha rueda en los últimos 30 kilómetros, ha dicho que el resultado obtenido "es para estar contento", en referencia a la ventaja obtenida sobre el resto de favoritos, entre ellos el estadounidense Lance Armstrong, a 52 segundos del corredor de Pinto (Madrid).

“He ido los últimos 30 kilómetros con la rueda totalmente frenada.“

"He ido los últimos 30 kilómetros con la rueda totalmente frenada así que, dentro de lo malo y de que me ha cogido una caída, el resultado no ha ido tan mal. No es una cuestión de mirar qué han hecho unos u otros, sino de sacar ventaja a todos los rivales. El equipo, además, ha estado extraordinario y 'Vino', impresionante", comentó.

“Sabía que si cambiaba la bici iba a ser mucho peor.“

Alberto ha explicado que, a pesar de saber que la rueda no iba bien, prefirió continuar antes que parar a cambiarla. "Sabía que si cambiaba la bici iba a ser mucho peor y he preferido seguir con la rueda frenada. No me podía poner de pie, pero bueno, hemos salvado el día".

A su juicio, las diferencias obtenidas no son "nada del otro mundo". "Si digo la verdad, no sabía quién iba por delante y quién iba por detrás. Las diferencias no son insalvables todavía", ha señalado Contador, que confiesa que al principio de la etapa se encontraba bastante mal.

"He cambiado la bici en el kilómetro 100 y entonces las sensaciones eran pésimas, pero a partir del cambio me he ido encontrando mejor y luego con toda la tensión del pavé, ya me he sentido muy, muy cómodo, comodísimo. Con la avería sabía que no podía entrar al relevo, no podía ponerme de pie y sabía que iba gastando más fuerzas de lo normal, pero no podía parar", aseguró.

El resto de los corredores del Astana han logrado terminar la etapa sin problemas, salvo Benjamín Noval, también implicado en la caída de Frank Schleck. El asturiano ha sufrido un fuerte golpe en el pulgar de la mano derecha, así como contusiones en la espalda, pierna y brazo derechos, pero su estado general es bueno y podrá continuar en carrera con normalidad.