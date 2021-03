Alberto Contador, doble vencedor del Tour de Francia y principal favorito para la presente edición, señaló al estadounidense Lance Armstrong como uno de "los principales aspirantes" a ocupar el escalón más alto del podio en París y mostró su admiración por su ex compañero, de quien dijo que es "un gran campeón" al que ha admirado y admira.

"Con Lance salieron cosas que no eran ciertas, pero lo cierto es que le he admirado y le admiro como un gran campeón que es. Será un rival importante, que estará entre los 10 ó 12 corredores aspirantes a ganar. Le veo motivado, en forma, e igual de confiado que el año pasado", comentó el líder del Astana.

Al frente del conjunto kazajo, este año sin más líderes que el propio Contador, el ciclista madrileño comparó el equipo con el que contaba la pasada temporada y el actual, y admitió que en este sentido el Astana ha perdido potencia, lo cual no parece que le preocupe especialmente.

"A nivel de nombres y experiencia el año pasado el equipo era más fuerte, eso es evidente, pero estoy contento con el equipo que tengo ahora. Mis compañeros harán lo posible para que gane y con eso ya me vale", señaló.

Sobre el recorrido de la 97ª edición comentó que se trata de "un Tour con una ultima semana decisiva, que marcará la general", aunque "en las primeras etapas alguno perderá tiempo. Al final van a llegar los escaladores. En Pirineos habrá jornadas muy duras y estás claro que ganará un corredor que vaya bien para arriba", vaticinó.

Lejos de la disciplina de Johan Bruyneel, su director las pasadas temporadas, Contador no olvida el aprendizaje con el técnico belga.

Las enseñanzas de Bruyneel

"Tras tomar cada uno su camino, yo he ganado mas que él. Sabe como soy como corredor, pero he aprendido estos años con él a la hora de pensar y manejar una carrera, tiene mucha experiencia en llevar equipos con líderes", comentó.

Con vistas a la etapa de pavés (la tercera entre Wanze y Arenberg), Contador señaló que los equipos más peligrosos para esa jornada serán "el Saxo Bank y el Radioshack", ya que cuentan con hombres que se desenvuelven con comodidad.

Por su parte, tuvo la suerte de contar con un profesor como el corredor belga Van Petegem. "Aprendí en unas horas mas que en toda la vida. Habrá que estar bien colocado, estar delante y no perder tiempo. Será importante evitar caídas, para no irte para casa", aseguró.

El primer español con el Tour, Giro y Vuelta en su palmarés no saldrá de amarillo en el prólogo de Rotterdam, cuyo circuito no es del agrado de Contador.

"El circuito es llano, sin curvas, le va mejor a Cancellara, Millar o Tony Martin. Lo haré lo mejor posible para sacar diferencias a otros rivales en la general", comentó.

Preguntado sobre el "dopaje mecánico", Contador dijo: "Me parecen bien los controles técnicos a las bicicletas, pero no creo que nadie use eso", dijo Contador, quien destacó también sus "excelentes relaciones" con su compañero Alexandre Vinokurov. "Seguro que no pasará lo del año pasado", concluyó.