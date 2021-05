El ciclista estadounidense Lance Armstrong (RadioShack) afirmó que su principal rival en la próxima edición del Tour, el español Alberto Contador (Astana), ha tenido "la ventaja" de compartir el último año en la disciplina kazaja con el norteamericano, una "experiencia" que le "ayudará" en su tercer asalto a la 'Grande Boucle'.



"Es una ventaja para él (Contador) y seguro que esta experiencia le ayudará. Aunque es un ciclista muy completo, con escasos puntos débiles. Es el que mejor sube en montaña y siempre está con los mejores", declaró en referencia a su ex compañero en su corta etapa la pasada temporada en Astana.



Asimismo, el heptacampeón de la ronda gala, así como tercero en la última edición tras el madrileño y Andy Schleck (Saxo Bank), éste segundo, descartó su interés por concluir segundo este año y poder completar de este modo su presencia en los tres escalones de la carrera francesa.



"Me gusta la idea. Alberto es el claro favorito. Va a ser difícil de superar, pero no me conformo con ser segundo, pese a que sea un poco más viejo", bromeó el texano, quien actualmente está disputando la Vuelta a Suiza, certamen que se adjudicó en 2001, con el objetivo de apuntalar su punto de forma.



Por su parte, Armstrong alertó de la peligrosidad de la primera semana del actual recorrido del Tour, con inicio en Rotterdam (Holanda). "Hay mucho viento allí. Ya lo vimos que en el Giro de Italia. Luego están las etapas alrededor de Bruselas y en las Ardenas, con las zonas de pavés. Va a ser una primera semana nerviosa y peligrosa", zanjó.