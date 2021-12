Messina gana apoyos en el vestuario

A pesar de haber sido eliminados de los 'play-off' de la ACB por el Caja Laboral en semifinales, en el Real Madrid de baloncesto no quieren hacer paralelismos con la sección de fútbol, donde un año sin títulos ha costado el puesto a Manuel Pellegrini. Dos 'pesos pesados' del vestuario como Felipe Reyes y Sergio Llull han salido a defender al italiano Ettore Messina.

El capitán del Real Madrid de baloncesto, Felipe Reyes, pidió al club "paciencia" con el proyecto iniciado la pasada campaña con Messina, pese a que el conjunto madridista ha acabado el año sin títulos, al tiempo que aseguró que su deseo para la próxima campaña es seguir vistiendo de blanco.

Así, haciendo un paralelismo con la situación que se ha vivido en la sección de fútbol, en la que, tras acabar el año en blanco se ha apostado por destituir al entrenador, Manuel Pellegrini, Reyes cree que son deportes "totalmente distintos" y que lo que hace falta es "paciencia".

"No se puede comparar el fútbol con el baloncesto, no tienen nada que ver. Hay que tener paciencia porque es un entrenador que lo ha ganado todo, ha demostrado durante muchos años que es el mejor entrenador de Europa o uno de los mejores", comentó el capitán blanco al término de la presentación del Campus Inclusivo de Baloncesto de la Fundación Real Madrid.

Además, Reyes reconoció que "siempre que no consigues títulos o que no luchas por ellos, no son buenas temporadas", añadiendo que se han quedado con "un mal sabor de boca".

Sin embargo, el cordobés quiere ya pasar página y manda un mensaje a la afición madridista. "Hay que darles las gracias por el apoyo que nos han dado a lo largo de toda la temporada. Un año más han sido una afición de diez. Ha habido momentos en los que han estado algo enfadados con nosotros, pero debido a que hemos tenido bajones de juego. El año que viene, los que estén o los que estemos intentaremos hacer una temporada mejor que ésta", apuntó.

Sergio Rodríguez, ¿refuerzo?

Por último, Reyes, que señaló que no verá todos los partidos de la final por el título de la Liga ACB entre el FC Barcelona y el Caja Laboral, porque ahora quiere "descansar y desconectar del baloncesto", se refirió al posible fichaje de Sergio Rodríguez por el Real Madrid, un refuerzo que está cerca de cerrarse.

"No es mi tema. No sé si está fichado o no, yo me limito a jugar y ya está, no me puedo meter en esos temas. Está claro que es un gran jugador, le he tenido como compañero y es amigo, así que sí me gustaría que viniera", concluyó.

Por su parte, Sergio Llull se mostró encantado con su posible llegada, al definirle como "un grandísimo jugador y una grandísima persona".

"Es algo que no está en nuestras manos, pero sólo puede decir que es un grandísimo jugador y una grandísima persona. Tuve la gran suerte de compartir la selección de categorías inferiores con él", concluyó.