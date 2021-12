Benítez: "No me consta que Torres quiera irse"

El técnico del Liverpool inglés, Rafa Benítez, asegura que no tiene "constancia" de que Fernando Torres, "piedra angular" del club, tenga intención de marcharse, como tampoco la tiene él mismo.



"Tengo cuatro años de contrato con el Liverpool, estoy muy contento, integrado, los aficionados son impresionantes y estoy encantado. Espero que las cosas se hagan bien y el Liverpool sea competitivo", deseó, durante su participación en los 'Desayunos de Deportes' de Europa Press.



Por eso, aunque insiste en que "la rumorología no se puede controlar", recalcó que no ha recibido "ninguna oferta" y confía en que el presupuesto del equipo sea el adecuado después de una "temporada difícil". "He tenido un par de reuniones con el nuevo presidente, para clarificar la situación. Necesitamos saber el dinero que tenemos, también depende de las ventas", explicó.



Esas ventas espera que no pasen por Fernando Torres. "He estado hablando con él del tema de su lesión y ahora está pendiente de recuperarse de la lesión. Está muy bien, cumpliendo los plazos. Su prioridad es recuperarse, jugar el Mundial y ganarlo. No tengo constancia de que piense en irse", valoró.



Además, el madrileño sólo tuvo elogios para el delantero, un jugador que ha batido récords en la competición, "es un chaval cercano, tiene el cariño de los aficionados". Así considera "es una imagen para el club y un ejemplo para mucha gente".



En este sentido, Benítez pone como ejemplo la admiración y el seguimiento que tienen en el fútbol asiático -"las mujeres se volvían locas", bromeó- "Gracias a él la imagen del Liverpool es mucho mayor en Asia. Para nuestro patrocinador es la piedra angular", consideró.

Torres y Benítez, futuros independientes El técnico 'red' resaltó que el futuro del ariete no está "ligado" al suyo, aunque, en su caso, eludió referirse a otros entrenadores, a su hipotética llegada al Real Madrid o a su marcha al Inter como posible sustituto de Jose Mourinho si fichara por el Real Madrid. "Manuel Pellegrini es el técnico del Real Madrid y mantengo el máximo respeto a un entrenador que sigue en activo", señaló, considerando que el chileno estará sufriendo con esta situación, ya que si así fuera su caso "no estaría a gusto".



"Mourinho lo está haciendo muy bien y suena para ir al Real Madrid, pero también tiene contrato. Yo en Madrid estoy muy a gusto, pero si digo algo en ese sentido mañana saldrán titulares y tengo que ser cuidadoso. El Real Madrid es un gran club", añadió. “En Inglaterra el aficionado entiende los proyectos, tiene paciencia, en el resto de las ligas no“ El preparador madrileño aprovechó su exposición para hablar de las diferencias entre la Liga inglesa y la española, destacando la "paciencia" con los entrenadores. "En Inglaterra los proyectos el aficionado los entiende, asume que hay un tiempo para el rendimiento, en el resto de Las ligas no", explica, señalando que "Ferguson necesitó siete años para ganar la 'Premier'".