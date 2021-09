El nuevo presidente del Liverpool, Martin Broughton, ha descartado que vaya a traspasar a Fernando Torres o Steven Gerrard porque el club inglés "no necesita" este medida para sanear su economía, según explicó en una entrevista a los medios oficiales del club.

"No hay absolutamente ninguna razón para vender a Torres o Gerrard. No quiero vender a ninguno de ellos y Rafa Benítez tampoco. No necesitamos traspasarlos para pagar ninguna deuda", aseguró Broughton tras los rumores de traspasos de las últimas semanas.

El nuevo mandatario salió la paso de las informaciones en los medios británicos que cifraban en 400 millones de euros la deuda del Liverpool y que debería vender a sus estrellas para paliar la situación. Los dueños americanos, Tom Hicks y George Gillett, pusieron el club en venta el mes pasado y situaron en el cargo a Broughton para supervisar el proceso.