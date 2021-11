Nadal: "Almagro me va a exigir el máximo"

El tenista español Rafa Nadal está convencido de que este sábado tendrá un duro partido ante su compatriota Nicolás Almagro en las semifinales del Mutua Madrileña Madrid Open al tiempo que reconoció estar satisfecho con su juego ante Gael Monfils.

"Almagro está jugando muy bien, a un grandísimo nivel. Ha ganado con claridad en partidos nada fáciles a Soderling, a Mónaco, a Melzer, que venia de un buen partido ayer. Es un rival muy, muy complicado que me va a exigir el máximo para estar en la final. Tendré que hacer todo lo posible", afirmó en rueda de prensa.

El manacorí quiso dejar claro que el último partido ante Almagro, en París-Bercy, donde tuvo que salvar cinco 'match-point', se disputó en condiciones "completamente distintas" a las que habrá este sábado. "El está jugando mejor que en París y yo por supuesto también. Es complicado hacer una valoración. La altitud le puede favorecer es un 'puntito' a su favor, pero yo también tengo otros", explicó.

Por otra parte, calificó el duelo de este viernes contra Monfils como el partido "más normal" de los que lleva en la capital. "El primer día, tenía el rival un poco extraño y kamikaze y contra Isner me medí a un gran sacador ante el que era muy difícil jugar. Tenía un rival que me daba ritmo, sobre todo en el primer set", comentó.

"En el segundo ha intentado acortar los puntos. Yo creo que he estado a mejor nivel, tirando de 'drive' y bien con el revés. Estar en semifinales es muy buena noticia. Quiero seguir con esta progresión que estoy teniendo en todo el torneo", apuntó.

Además, se mostró encantado de que el público madrileño haya animado tanto al jugador galo. "Es un jugador que da espectáculo y el público lo aprecia. A mí me animan una barbaridad, pero de todos modos me gusta que animen a los demás", añadió.

Por otra parte, ve a Federer "favorito" en el duelo de esta noche contra el letón Ernests Gulbis. "Esta superficie viene bien a Federer, me refiero a la pista de Madrid. Es el máximo favorito, pero cualquier cosa puede pasar. Lo lógico es que le incomode por el saque, pero puede poner el partido complicado", explicó al tiempo que no ve aún una final contra el suizo porque ambos tienen por delante "tests difíciles que superar".

Buena línea de progreso

El mallorquín volvió a recalcar que recuperó su tenis "desde el uno de enero" aunque los triunfos no hayan llegado hasta Montecarlo donde cree que hizo uno de los "mejores torneos" de su vida.

"Estoy muy contento, las cosas me van bien y es motivo de satisfacción enorme después de todo lo que he trabajado. El ranking no me preocupa, ni recuperar el número dos ni caer al cuatro. Me podría haber preocupado salir de los ocho primeros, pero eso está defendido en esta gira", indicó.

"Ahora, ser el tres o el cuatro no cambia mucho de cara a Roland Garros y Murray también tendrá más que defender desde ahora. Estoy en la línea correcta y lo importante es jugar bien y seguir así", apostilló.

Por último, deseó suerte al Real Madrid de cara al compromiso del próximo domingo en Málaga, donde su juegan la Liga. "Deben pasar muchas cosas para que el Real Madrid y yo ganemos el título. Es un lujo tener aquí a los jugadores animándome y les doy las gracias por venir. Les deseo toda la buena suerte del mundo, animaré el domingo", concluyó.