El presidente del Sevilla, José María del Nido, dejó claro nada más concluir el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones que perdió su equipo (1-2) ante el CSKA de Moscú, que la continuidad en el cargo del técnico, Manolo Jiménez, "no es debate" en el que piensa entrar, en estos momentos, la directiva nervionense.



Y es que la eliminación sufrida en la máxima competición continental a manos de los rusos ha dejado muy tocado ante la grada a un Jiménez al que buena parte de la afición reclamó su marcha al sonar el pitido final.



Sin embargo, Del Nido indicó en declaraciones a TVE que no se plantea un cambio en el banquillo ya que, precisó, "la grada sabemos como es y en momentos difíciles la grada culpa a alguien. Jiménez tiene contrato hasta final de temporada" y su continuidad "no es debate para el consejo de administración" que él dirige.



Así las cosas, Del Nido apostó por mirar hacia adelante y plantear los objetivos del club de cara al final de temporada. "Tenemos que conseguir la tercera o cuarta plaza en Liga y tenemos una preciosa final de Copa ante el Atlético de Madrid que será muy igualada", indicó.



En cuanto al partido en sí, el presidente lamentó que el Sevilla fuese superado por el CSKA. "No ha podido ser. Ellos han sido mejores que nosotros, han sabido plantear su partido. Hay que felicitarlos y darles la enhorabuena. El equipo ha estado demasiado tensionado y ha tenido el infortunio en momentos claves y eso le ha hecho llevar a no levantar el choque porque el 1-2 se lo ha dejado claro a los rusos", explicó.