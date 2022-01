FINAL. La próxima semana, el martes en directo en La 2 y RTVE.es, el Sevilla -CSKA de Moscú. El miércoles, el Barça recibe al Stuttgart. Las consecuencias de la eliminación del Madrid, léanlas en RTVE.es. Gracias por su atención, y un saludo.

FINAL. Nos despedimos aquí, con la pena de decir adiós a un equipo español en la máxima competición europea entre clubes.

FINAL. Nadie se acordará de que el Madrid mereció ganar. Faltó juego colectivo, reconoce Guti en declaraciones a pie de campo. Es, se mire como se mire, un fracaso del equipo de Pellegrini en otro partido en el que sólo cabía ganar.

FINAL. Desolación en el Santiago Bernabéu. El Madrid de las estrellas, que se mereció una goleada a favor en la primera parte, se lleva un duro castigo al proyecto deportivo de un club que dice adiós a la final, y a la final en su estadio, y a la décima... hasta otra ocasión.

Min. 93. Se acabó el partido. El Madrid eliminado de la Liga de Campeones por sexto año consecutivo.

Min. 90+1. Saque de esquina a favor del Real Madrid. Y en la contra, Delgado, solo de nuevo ante Casillas, la manda arriba. No hay nada que hacer.

Min. 90. ¡¡Cristiano, a las manos de Lloris!! Tres minutos de descuento.

Min. 89. Jugada muy embarullada, que termina en córner. Saca rápido el Madrid, Albiol estrella el balón en Cissokho. Contra letal para el Lyon. ¡¡¡Lisandro la echa fuera totalmente solo ante Casillas!!!!! Demasiado tiempo para pensar.



Min. 88. Falta favorable al Madrid. Guti la intentará meter al área.

Min. 87. Tarjeta amarilla para Van der Vaart. Los miércoles, ¿milagro? No parece.

Min. 86. Se acaba el tiempo, la ilusión y seguro que la paciencia. Kallstrom, lesionado, o eso parece, porque entra al medio segundo de bajar el pie de la camilla. Cuarto gol del Manchester United ante el Milan, obra de Fletcher, y eso que no tenían que remontar.

Min. 83. Pjanic, el autor del gol, deja su sitio a Ederson. Arbeloa se marcha para dar paso a Mahamadou Diarra. Se arriesga Pellegrini con tres hombres en la defensa. ¿Morir matando? Tampoco hay más opciones en el banquillo.

Min. 82. Córner para el Madrid. Cristiano vuela para rematar, pero sin claridad, desequilibrado por un defensa. Albiol no llega para remachar. Diarra se prepara para entrar (¿¿??).

Min. 81. El Olympique achica en la trinchera. El Madrid no encuentra huecos, y sólo los busca por el centro. Dos líneas muy prietas de los franceses cierran la puerta.

Min. 79. Falta a favor del Madrid. Sergio Ramos, derribado. Seguimos sin entender qué pasa -otra vez- para que el Madrid vuelva a estar al borde de la eliminación en un partido que pudo estar muerto en media hora.

Min. 78. Córner cerrado que despeja de puños Lloris. En la segunda jugada, Garay cabecea fuera.

Min. 77. Kaká sale sustituido. Entra Raúl. Hacen falta dos goles en trece minutos...

Min. 76. Jugada en el interior del área, toques entre Delgado, Lisandro, que cede para que Pjanic marque de zapatazo y tentetieso. Toca épica, por más que dijera Pellegrini.

Min. 75. ¡¡¡GOOOOOOOOOL DEL OLYMPIQUE!!!! ¡¡¡Pjanic!!!

Min. 73. Taconazo de Cristiano Ronaldo para habilitar a Van der Vaart, que centra para que un Higuaín algo alocado intente una chilena a dos metros de altura. Demasiado para él.

Min. 72. ¡¡Van der Vaart, alto!! Recibió un buen pase diagonal de Guti, y el holandés opta por el disparo en lugar del pase a Cristiano o Higuaín.

Min. 71. ¡¡¡Saca una falta el OL y Cris no llega por poco!!! La cosa se pone fea, a 20 minutos para el final del partido. La incertidumbre no favorece al Madrid. Creo que es lo que le está susurrando Florentino Pérez a Esperanza Aguirre en el palco.

Min. 69. Provoca el córner Cristiano Ronaldo, el único que se pega algo a la banda para abrir los espacios. Sin consecuencias.

Min. 68. Ahora Pjanic comete falta sobre Kaká. Guti buscó el remate de cabeza de Garay. El balón se fue por la línea de fondo.

Min. 67. Amarilla para Delgado, que entra tarde y mete la plantilla a Albiol. La verdad es que el Madrid se había complicado en el saque del balón desde atrás.

Min. 65. Diarra derriba a Delgado, que le había superado. Pjanic buscará la acción de peligro. Tira desde cincuenta metros, el balón lo atrapa Casillas en dos tiempos.

Min. 65. Segundo libre directo errado. Esta vez, contra la barrera.

Min. 64. Falta sobre Cristiano Ronaldo, derribado por detrás. Está en una ubicación ideal para el portugués.

Min. 62. Con todo perdido para el Milan, entra Beckham en Old Trafford para jugar la última media hora. Entra con cara de circunstancias, pero su estadio de tantos años le recibe en pie con una ovación.

Min. 61. Se prepara un cambio en el Real Madrid. Van der Vaart será el elegido para sustituir a Granero.

El canterano ha perdido algunos balones preocupantes en esta segunda parte. Entra el autor del gol de la victoria ante el Sevilla el pasado fin de semana.

Min. 59. No puede Higuaín superar a Cris, porque el central le endosa un codazo, que Rizzoli no ve.

Min. 57. El que ve puerta sin parar es el Manchester United. 3-0, duro castigo a un Milan timorato e inoperante. Gol del coreano Park.

Min. 56. Combinación de Cristiano y Arbeloa, que se queda corto con el centro. En la alternativa, de nuevo un corte providencial de Albiol, que de nuevo se cruza en el camino de Lisandro, tirándose al suelo. Se basta el valenciano en la zaga, gran partido del central..

Min. 55. ¡¡¡Kaká chuta fueraaaa!!! No finaliza una buena jugada de Cristiano, con un tiro que se va por la derecha de la portería de Lloris.

Min. 54. ¡¡Iker, puños fuera!! Tiro potente, seco y lejano de Lisandro que saca el portero, tras una pérdida de Lass.

Min. 53. Ahora se ve más al Lyon en el campo del Madrid, que no acaba de recuperar la posesión con claridad. Hay algo de precipitación en estos momentos.

Min. 52. ¡¡¡GOVOU, FUERAAAA!!! Pase de la muerte de Kallstrom a Govou, que le pega pésimo con la pierna izquierda y la manda a las nubes. Sufre el Madrid ante un Olympique mucho más decidido y con más peligro.

Min. 51. Lo ha intentado Cristiano en solitario de nuevo por la banda izquierda del ataque, sin éxito.

Min. 50. Pierde Ramos, progresa el OL, el balón larguísimo busca a Kallstrom, atrapa Casillas en la frontal del área.

Min. 48. ¡¡¡Gonalons remata ganando por alto a Arbeloa!!! El balón se marcha por encima del larguero. Peligroso arranque de la segunda parte.

Min. 48. Otro cruce de Albiol con velocidad, mandando el balón a córner antes de que Lisandro tuviera ocasión de probar a Casillas.

Min. 47. Kallstrom se coloca en el centro del campo y Toulalan retrocede a apoyar al centro de la defensa. Makoun, el autor del golazo de la ida, estaba tocado.

Min. 46. Cuarto gol de Rooney al Milan en esta eliminatoria, a dos por partido. 2-0 en Old Trafford, magnífico lo del delantero inglés.

Min. 45. Pone el balón en movimiento el equipo blanco. Sin cambios por el momento. En el equipo francés, entran Kälstrom y Gonalons, por Boumsong y Makoun.

Descanso. ¡Vuelven los jugadores sobre el verde de Chamartín!

Descanso. El dominio del Madrid se refleja en las estadísticas. 65% de posesión, 9 remates (5 de ellos a puerta), tan sólo 1 del Lyon, que se fue fuera. El Madrid cometió 4 faltas, por 7 del Olympique. Una amarilla para Cris y otra para Granero.

Descanso. El centro del campo del Real Madrid está cumpliendo las expectativas. Surte de balones a los de arriba, de momento más activos que acertados. A ese ritmo, el Olympique bastante ha tenido con aplicarse en defensa, lo que explica sus pocas ocasiones en ataque, con un Lisandro en plan náufrago.

Descanso. Si el partido fuera 3-0, nadie se habría extrañado. Ha habido dos ocasiones clarísimas de Higuaín, al menos. Con ese resultado, hablaríamos de una eliminatoria resuelta. Pero aún hay tiempo, y el Madrid se lo está mereciendo, sin duda.

Descanso. Minutos para la reflexión en el vestuario. ¿Cómo afrontar esta segunda parte? Hace falta un segundo gol del Madrid. Recordemos que un gol del Olympique obligará a meter dos en todo caso.

Min. 45+2. SE ACABA AQUÍ LA PRIMERA PARTE. El Madrid se va al vestuario con ventaja, la eliminatoria está igualada. Lo estamos pasando bien en el Bernabéu.

Descanso también en Old Trafford, con 1-0 a favor del Manchester, que ve con más claridad los cuartos de final.

Min. 45+1. Pjanic mete un centro envenenado. Saca de puños Casillas. La contra conducida por Cristiano por la banda izquierda acaba en vía muerta.

Min. 45+1. Lisandro consigue provocar una falta tras fajarse en el lateral derecho del Madrid. Guti le echó al suelo. Ocasión peligrosa.

Min. 45. Dos minutos de descuento.

Min. 44. Govou dribla a Arbeloa y logra el centro al área, que no encuentra rematador. Últimos minutos del primer asalto.

Min. 43. Ahora es Kaká el que hace la incursión por la izquierda. Reveillere termina provocando la falta.

Min. 42. Cristiano provoca un córner tras no controlar bien un servicio de Higuaín, que le buscaba por la parte izquierda. Despeja el Olympique que se va a la contra. Albiol acierta a interceptarla.

Min. 41. Kaká intenta la pared de tacón con Ramos. Sigue el juego ofensivo y la búsqueda de ocasiones por todos los frentes.

Min. 39. ¡¡Otra ocasión de Higuaín!! Gran pase de Granero desde la banda derecha, que encuentra a la vez la cabeza de Higuaín y la de Cris. El balón se fue por la línea de fondo. Las tiene a puñados el argentino, sin suerte en la competición europea.

Min. 37. Higuaín cae en el área entre dos defensas del Olympique. Posible empujón de Boumsong, que no toca balón.

El que se lleva la amonestación es Granero, por una entrada sobre Delgado. Amarilla para el centrocampista del Madrid.

Min. 37. El amago de Cris delante de Kaká casi le sale caro. Qué bien vendría otro gol antes del descanso. ¿Acaso es mucho pedir, con lo que se ha visto por el momento?

Min. 36. Los antidisturbios tienen que hacer acto de presencia para resolver un altercado en el tercer anfiteatro del estadio, informa Antonio Serrano desde el Bernabéu.

Min. 34. Doble oportunidad para el Olympique. Govou tuvo una ocasión después de un rechace, pero no logró conectar.

Min. 33. Un muy ambicioso Cristiano intenta entrar por el centro, superpoblado de piernas. Se necesita presencia de algún lateral o afín para desbrozar la entrada al área.

Min. 32. La jugada ofensiva del Real Madrid termina con fuera de juego de Cristiano Ronaldo.

Min. 31. No pasa por lo demás apuros defensivos el Madrid, que no se complica. Jugada de Cristiano por la izquierda, cambia a la derecha para Ramos, que no tiene muchos más recursos que el centro medido. Balón a córner tras rebotar en Cissokho.

Min. 30. Sergio Ramos se da un cabezazo con Lass. Salen un momento para ser atendidos y volver a entrar. Como son compañeros y residentes en Madrid, no pasa nada.

Min. 29. Lleva la desesperación ahora el 'Pipa' a la grada del Bernabéu, que ha estado a punto de cantar dos goles en apenas dos minutos. Que no nos arrepintamos en la crónica de dentro de un rato.

Min. 28. ¡¡Otra vez la tuvo Higuaín!!. Conduce Kaká por la izquierda, entra en el área, la pierde ante tres defensas, el balón cae a pies del argentino, pero Lloris mete una mano providencial. Intenta recogerla Cristiano, pero no llega.

Min. 26. Falta sobre Kaká, tarjeta amarilla para su amigo Cris. Cristiano Ronaldo intenta su pepinazo, pero se le va a las nubes. Misil tierra-aire.

Min. 25. Recibe el argentino un pase en profundidad, se va de Lloris, que salió al borde del área para intentar detenerlo, y en velocidad, quizá un poco forzado, remata al poste, y el balón se va paralelo a la línea de fondo, pero sin entrar. Vivir para ver...

Min. 25. ¡¡¡¡Higuaín falla a puerta vacía!!!!

Min. 24. Ahora el fuera de juego es de Higuaín.

Min. 22. Fuera de juego de Lisandro, que recibía un pase a la espalda de la defensa blanca.

Min. 21. Jugada ensayada del Madrid tras una falta de Delgado sobre Ramos. Cristiano saca una falta -en corto-, Granero busca el centro raso y no hay rematador. El balón acaba en córner. Y la jugada acaba con un remate que detiene Lloris.

Min. 20. Se piensa el centro desde el interior del área Granero. No encontró rematador. Son muchas las ocasiones que se están viviendo en el Bernabéu. El partido está en un toma y daca.

Min. 19. Y tuvo una ocasión ahora el Madrid, pero Higuaín no pudo conectar con Cristiano, solo por la izquierda. Siete hombres del Olympique rodeaban a tres jugadores del Real Madrid.

Min. 18. ¡¡Sale ahora del área Casillas para rebañar el balón de los pies de Lisandro, que se iba solo al área!! Cuidado con estas ocasiones fulgurantes.

Min. 18. Disparo lejano de Toulalan, buscando con intención el palo izquierdo. Casillas vuela, pero el balón se va fuera.

Min. 17. Robo de balón de Kaká, que busca a Guti, pero este no encuentra destinatario. Muy activo el brasileño, que pierde el balón y ocasiona ahora el contraataque del Lyon. Sergio Ramos intercepta a Cissokho. Córner.

Min. 15. Pasó el primer cuarto de hora del partido. Domina el Real Madrid. El Olympique de momento no caza a los blancos.

Min. 14. Gol de Rooney en Old Trafford, quién si no. El delantero que ya metió dos en San Siro, vuelve a marcar... y de cabeza. 1-0. Pueden seguir el partido entre Manchester y Milan aquí.

Min. 12. ¡¡Remate de Higuaín al primer toque, con la derecha, muy desviado!! Recibió el balón de Cristiano Ronaldo tras un mal control de éste. Siguen las ocasiones.

Min. 11. ¡¡Cabecea Cristiano, solo, pero se va demasiado alto!!! Otra ocasión para el portugués, que no se pierde una jugada de ataque.

Min. 10. Ahora llega por la derecha el Olympique. El centro de Govou es interceptado por Casillas. Hay intercambio en los primeros minutos. Córner ahora que saca Granero.

Min. 9. Lo intenta el Olympique por la izquierda. Ramos está atento para cortar. ¡¡¡Jugadón de Kaká por la izquierda, que termina con un disparo por la derecha!!! Ataja Lloris.

Min. 8. El primer gol de la tranquilidad ha llegado pronto. Este es el camino, ahora hay que construir y buscar el segundo. Al OL ya no le vale sólo contraatacar. Puel, preocupado, lo sabe. Pellegrini, expectante atención.

Min. 6. Pase en profundidad por arriba de Guti, la pesca el número 9 por la izquierda y bate por bajo a Lloris, entrando como una exhalación en el área. Eliminatoria igualada. Siete goles para Cristiano Ronaldo en la Champions.

Min 5. ¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOLL!!!! Cristiano Ronaldo

Min 5. Presión, robo y contraataque. El Madrid juega con la defensa adelantada y busca los desmarques de sus hombres de arriba. Esperan su oportunidad.

Min 4. El Madrid conduce el balón. El Olympique mantiene una fuerte presión en el centro del campo. Falta sobre Kaká. Diarra se aventura hacia el área rival, pero pierde el esférico.

Min. 2. Cómo ha empezado esto, casi sin tiempo para sentarnos. Entrando por la derecha, casi sin ángulo, Kaká estrelló en la jugada anterior el balón en las piernas del meta internacional francés.

Min. 1. ¡¡Rueda el balón en el Bernabéu e Kaká tiene el primer mano a mano frente a Lloris!!! 18 segundos y ya una ocasión.

20:44h. Guti, como capitán, saluda a Cris, el capi de los de Lyon. Mil periodistas acreditados en el Santiago Bernabéu, con un palco con personalidades: Vicente del Bosque y Fernando Hierro, hoy en la selección y en la RFEF, antes en el Real Madrid, testigos privilegiados.

20:43h. Suena el himno de la Champions. Saludos de rigor y ruge el Bernabéu.

20:42h: ¡¡Salen los protagonistas al césped del Bernabéu!!

20:36h. Debería ser la noche en que las estrellas del Madrid demuestren su potencial. La afición espera más que nunca la explosión de Kaká. ¿Por qué no hoy?

20:31h. El Real Madrid intentará batir su propia maldición, la que le ha llevado a no ser capaz de pasar una eliminatoria a doble partido en Champions League desde hace cinco años.

Con distintos entrenadores, con distintas estrellas, el equipo con más 'orejonas' ha mordido el polvo con grandes de las principales ligas europeas... menos de Francia. Esperamos que no sea esta la noche.

20:25h. El árbitro del partido será el italiano Nicola Rizzoli. Que reparta justicia. Tiempo frío, seco y unos 3º en el Santiago Bernabéu. El calor lo pondrá el fútbol.

20:22h. Los jugadores ya están calentando en el césped del Bernabéu. El defensa del OL Cris y Kaká pelotean juntos. Compañeros de selección que hoy se juegan mucho con sus equipos. Media entrada aún en el Bernabéu, nos recuerda nuestro compañero Antonio Serrano, pero se prevé llenazo.

20:20h. Leyendo la alineación de los franceses, subrayamos la presencia de Pjanic, Toulalan, Lisandro y Delgado, jugadores a los que reservó el entrenador en el último partido de la liga francesa. Son los hombres más peligrosos del equipo francés, que también tiene su pequeña maldición europea: hace tres años que no pasan de los octavos de final.

20:18h. Este va a ser un partido caliente, con el Bernabéu subiendo la temperatura como jugador número 12. Puel ha trasladado la presión al Real Madrid, por jugar en casa y por ser el club más rico, el de más historial, el que acoge la final en su estadio...

Pero también el presidente del OL, Jean Michel Aulas, ha dejado caer que "hay muchas ganas de que el Madrid juegue la final". Intentando poner nervioso al árbitro...

20:12h. Apuesta Pellegrini por el toque, con Van der Vaart esperando su turno en el banquillo. Obedece el entrenador a las reclamaciones de la afición, de la prensa y seguramente de las "altas instancias". Claude Puel tampoco se anda con chiquitas y saldrá decidido a marcar pronto, como ya había advertido.

20:10h. Según la página oficial de la Champions League, estas son las alineaciones titulares:

Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Gary, Albiol, Sergio Ramos; Lass, Guti, Granero; Cristiano Ronaldo, Kaká, Higuaín.

Olympique de Lyon: Lloris; Reveillere, Cris, Boumsong, Cissokho; Makoun, Toulalan, Pjanic; Govou, Lisandro, Delgado.

20:09h. También se juega otro partidazo esta noche, el Manchester United - Milan, en Old Trafford, con la presencia de Beckham, pero no como titular, sino en el banquillo. Pato, que era duda por lesión, ni siquiera está convocado.

20:07h. Con bastante probabilidad, Guti y Granero llevarán finalmente la manija del centro del campo en la alineación de Pellegrini. Los usuarios de RTVE.es tomaron partido entre las distintas opciones que se le presentan a Pellegrini para el centro del campo. Y casi la mitad aboga por los revulsivos del sábado ante el Sevilla, Guti y Van der Vaart, con Lass Diarra como escudero.

20:03h. Los alrededores del Santiago Bernabéu ya apuntan a gran noche de Champions. Unos cincuenta autobuses han llevado a aficionados y peñas de ambos equipos, que se congregan en el coliseo de la Castellana, informa Antonio Serrano.

Buenas noches y bienvenidos a la narración del Real Madrid - Olympique de Lyon, partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Conjura en el Bernabéu para levantar la eliminatoria y superar el 1-0 en contra cosechado en la ida en Gerland.

El equipo de Manuel Pellegrini, el de los 280 millones de euros en fichajes, se juega el primer ser o no ser del año, la primera 'final' de Champions en el Bernabéu, y no es 22 de mayo... Por eso es tan importante no fallar.

¿Se imaginan lo que queda de Champions sin Cristiano Ronaldo, sin Kaká, sin Benzema, sin Higuaín, sin Casillas...? Nosotros tampoco, por eso animamos al equipo español. Tiren de historia, de 'espíritu de Juanito', de la épica de las noches europeas, de ristra de ajos, de lo que sea.