El portavoz de Ciutadans de Catalunya, Jordi Cañas, ha expresado su preocupación por el interés que mostró el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, por presentarse a la Generalitat de Catalunya con un partido nuevo, afirmando que tiene un estilo populista de "talante totalitario".



En rueda de prensa, dijo que España ya ha vivido la experiencia del salto a la política de otros presidentes de clubes de fútbol, y lo comparó con la actividad política del fallecido Jesús Gil y Gil y sus formas de estilo "fascista, tabernario y bravucón".

Laporta ha admitido en una entrevista haber mantenido conversaciones con ERC y CiU sobre su posible participación en sus listas pese a que ninguna de las dos formaciones le propuso nada en concreto y, preguntado por Reagrupament, ha afirmado que "en principio me seduce más la idea de presentarme con un partido nuevo que estará abierto a cualquier partido o plataforma que entienda que Cataluña necesita un Estado propio".



Criticó a Laporta al considerar que utiliza el club azulgrana como plataforma política: "Esto me parece repugnante, no puede usar el club para una plataforma política, y lo ha hecho. Rechazamos este tipo de personajes", apostilló.



En este sentido, señaló que debería haber dejado la presidencia del FC Barcelona hace un año si ya tenía pensado entrar en la vida política, y apuntó que a Laporta se le conoce más por sus inquietudes políticas y "sus fiestas", que no por las deportivas, añadió.



En una entrevista publicada este lunes en el rotativo 'El Mundo', Laporta reconoció que le "seduce" la idea de presentarse a las elecciones catalanas con un partido nuevo "abierto a cualquier partido o plataforma que entienda que Catalunya necesita un Estado propio", y aseguró que antes de Semana Santa decidirá si se presentará, y que lo anunciará cuando acabe su mandato en el Barça.