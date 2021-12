Andy Schleck sale ileso, pese a ser atropellado

El ciclista luxemburgués Andy Schleck, líder del Saxo Bank, ha sufrido un accidente mientras se entrenaba del que salió prácticamente ileso, ha informado la edición digital del diario francés 'L'Equipe'.



Andy Schleck se entrenaba junto a su hermano Frank cuando un coche se cruzó en su camino.



El ciclista no pudo esquivarlo y acabó con algunas contusiones leves que no le impedirán volver a subirse a la bicicleta próximamente.



La baja velocidad que tanto el ciclista como el coche llevaban hizo que el accidente no resultara grave.