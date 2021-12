El Barcelona deja de dar miedo en Europa

Los rivales parecen haberle perdido el respeto al vigente campeón de la Liga de Campeones, que se mostró incapaz de derrotar al débil Rubin Kazan en sus dos enfrentamientos [Crónica Rubin 0-0 Barceona] [Crónica Barcelona 1-2 Rubin].

El equipo de Berdyev maniató al de Guardiola y cosechó una victoria en el Camp Nou y un empate en la ciudad tártara. El esquema ultradefensivo con contadas salidas al contraataque desquiciaron a los azulgranas.

Lo mismo le pasó al Barcelona contra el Inter de Milan en la primera jornada europea. Los azulgranas se vieron incapaces de superar el 'catenaccio' del conjunto que dirige Mourinho y volvieron del Giuseppe Meazza con un 0-0.

"A veces, es muy difícil atacar a diez tíos que están allá dentro", reconocía Guardiola tras el empate cosechado en Kazan. El técnico tiene asumido que su equipo sufre para materializar ocasiones de gol ante los equipos que les plantean un partido defensivo.

El campeón no golea tan alegremente como en la temporada pasada y los rivales le están tomando la medida. Las cifras hablan por sí solas. Tras la cuarta jornada de la temporada pasada de la Champions, el equipo llevaba 11 goles con tres victorias y un empate. Este año, los azulgranas sólo han metido tres goles, con una única victoria, dos empates y una derrota.

Pese a ello, Guardiola no desespera: "No vamos a renunciar a nuestro juego, que ha sido bueno hasta el momento. Se trata de que lleguen los goles". Algunos de sus jugadores, como Ibrahimovic, lamentaban la cantidad de ocasiones falladas ante el Kazan: "Hemos tenido muchas más oportunidades pero no hemos tenido suerte, nos ha faltado el gol".