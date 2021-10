Diez claves de pizarra para explicar el milagro ruso

El pequeño milagro de la victoria del Rubín Kazán en el Camp Nou tiene pequeñas explicaciones terrenales. Además de la fe del entrenador ruso Kurban Berdyev, que durante todo el partido estuvo aferrado a su rosario musulmán y que siempre le da un papel importante a la voluntad de Alá, hay mucho también de pizarra detrás de este resultado.

"No pensábamos que podíamos ganar. Debíamos dedicarnos a jugar bien y esperaba hacer un buen contragolpe y, gracias a Dios, ha ocurrido así", manifestó el técnico turkmeno. "He dado gracias a Dios y es una fiesta para nuestros aficionados, se lo merecen", comentó a la salida del vestuario, de nuevo aludiendo a un ser superior.

Su imagen, rezando en el banquillo, parecía decir que el equipo ruso era tan inferior que debía buscar ayudas divinas, pero lejos de esa primera impresión errónea, el Rubín, se dejó la piel y planteó muy bien tácticamente un partido que luego terminó por salirle redondo. Independientemente del factor "rosario" estas son 10 claves para entender el resultado sorpresa de esta jornada:

-1.- El Rubín puso un marcaje individual a Iniesta y Xavi que dejó seco al Barcelona, que no jugó con la habitual fluidez y que estaba falto de chispa para abrir el cerrojazo ruso. Apostaron por bloquear el motor azulgrana y consiguieron griparlo y frenar su habitual velocidad de crucero.

-2.- Por primera vez en la temporada el Barcelona se vio por detrás en el marcador. El Rubín se encontró con un gol a los dos minutos que le dio más fe todavía a la hora de encerrarse atrás. "Ha sido una desgracia, nos la han clavado de entrada por la escuadra y eso lo ha complicado todo más" dijo Guardiola en rueda de prensa. Los blaugranas se empacharon de posesión de balón, pero no se tradujo en superioridad.

-3.- Por momentos, hasta siete jugadores rusos se acumulaban delante de la portería, con las líneas tan juntas, que los propios jugadores del Barcelona como Pedro reconocieron que " no había espacio por el que jugar". Al Barcelona le gusta madurar las jugadas hasta que cae el gol por su propio peso, pero en este caso, y eso que el campo del Barcelona es de los que más metros de ancho tiene de Europa, el césped estaba embotellado.

-4.- Directo y sin problemas. El equipo ruso fue humilde y saltó al campo sabiendo que lo suyo era defender. "Parecía imposible que ganáramos, pero nos lo fuimos creyendo. En Rusia saldremos más al ataque como hicimos contra el Inter" decía eufórico César Navas al terminar el partido. No se complicaron la vida. Ni siquiera cuando el Barcelona se quedó con tres defensas intentaron aprovecharlo. No tiraron entonces a puerta. Ni lo intentaron. No hacía falta. Lo suyo era defender y aguantar bien el chaparrón.

-5.- No existieron las bandas blaugranas, gracias a un generoso sistema de ayudas por el que siempre había dos jugadores escalonados esperando a Messi o Alves. De esta forma, los dos genios siempre tenían que salir bien, no de un regate sino de dos, y eso, les complicaba la vida para sorprender a la defensa rusa, que a base de correr y de esperar ordenados, secó a unos jugadores que con un palmo de terreno de juego, son capaces de armar un incendio. Un sistema que ya le sirvió para frenar a otro todopoderoso del fútbol europeo como el Inter

00.55 min El Inter de Milán sólo fue capaz de cosechar un empate en Rusia ante el Rubin Kazan. El Liverpool de Torres no tuvo ante la Fiorentina la misma suerte que el Arsenal de Cesc ante el Olympiakos.

-6.- Messi no atraviesa su mejor momento de juego. César Navas, jugador del Rubin lo reconoció al terminar el partido "ya habíamos visto que era prioritario frenar a Xavi e Iniesta que a Messi. No pasa su mejor momento". Aunque cuenta con el cariño y confianza de Guardiola, como ya ocurrió con la selección Argentina "la Pulga" no tuvo su habitual pegada y capacidad para inventarse jugadas de gol donde no hay nada. Los rusos se preocuparon menos de él que de los medioscentros y acertaron.

- 7.- No fue Messi el único que no sacó nada de la chistera. El Barcelona no tuvo chispazos de sus estrellas que ayudarán a cambiar el resultado a falta de juego. Más bien al contrario, y el palo devolvió dos veces la pelota, y hasta en 10 ocasiones, el portero Ryzhikov se hizo con la pelota.

-8.- Poco banquillo parecía tener el Barcelona. Guardiola tardó en mover ficha y cuando lo hizo fue para sacar a Bojan, buscando los goles de este delantero con más pegada que juego. Al final, el joven y prometedor futbolista fue protagonista por provocar un gol...pero en contra...porque perdió el balón que dio lugar al tanto ruso de la victoria. No saltaron al campo ni Puyol ni Jeffren ni Maxwell, pero sobre el papel, ninguno parece que pudiera haber cambiado el rumbo del partido.

-9.- "Nos hemos precipitado en ocasiones"reconoció Guardiola, que también dijo que con las estadísticas en la mano, debían haber ganado sólo viendo la cantidad de llegadas y tiros a portería.

00.41 min El entrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola, aseguró tras la derrota de su equipo ante el Rubin por 1-2 en Champions que su grupo se ha comprimido mucho y que todos se pueden clasificar.

-10 Guardiola y algunos de su colaboradores se quejaron del arbitraje del francés Laurent Duhamel, que sólo sacó tres tarjetas (dos al Barcelona) no pitó ni una falta sobre Messi, y en general , favoreció el juego físico de contacto y choque que le venía bien al guión previsto por los rusos.

El Barcelona tiene ahora ya poco margen de error para clasificarse en un grupo complicado donde también juegan nada menos que el Inter y el Dinamo de Kiev. Para el próximo partido, le espera además el frío de Rusia en el mes de noviembre, pero su condición de vigente campeón de Europa y los recuerdos todavía frescos de su forma de jugar, le siguen dando como favorito indiscutible. Aunque en el fútbol, ya se sabe, para bien o para mal, todo cambia de una lado para otro de la noche en la mañana.