El Real Madrid arrancó el nuevo curso con una victoria (56-76) ante el Cajasol en un partido en el que los blancos arrollaron a los andaluces con un gran baloncesto y acierto desde la línea de tres puntos [Todos los resultados de la jornada] El técnico madridista, Ettore Messina, apostó en su primer cinco inicial por Prigioni, Bullock, Sergi Vidal, Garbajosa y Lavrinovic, supliendo así las bajas por lesión de Felipe Reyes, Van den Spiegel y Hansen. Por su parte, Joan Plaza se enfrentó a su ex equipo con un quinteto compuesto por Triguero, Kirksay, Calloway, Asselin y Ellis.El conjunto blanco saltó a la cancha muy 'enchufado' pasando por encima de los sevillanos desde los primeros minutos de partido. Los madrileños exhibieron un gran juego en equipo, a pesar de ser un conjunto con ocho caras nuevas esta temporada, acompañado de un extraordinario acierto desde la línea de tres puntos,. De este modo, el Cajasol se fue al descanso con una desventaja de 22 puntos (23-45).Tras la reanudación, los pupilos de Messina no bajaron el ritmo de juego, y continuaron ampliando su ventaja en el marcador, gracias al gran trabajo y acierto en la dirección del equipo del base internacionalPor su parte, el Cajasol mejoró notablemente en la recta final del choque, cortando la sangría de puntos que les caía en contra. Pese a ello, el conjunto sevillano no pudo evitar que el Real Madrid se estrenase con victoria (56-76) en esta nueva temporada, en la que ha empezado dando una gran e ilusionante imagen.Pese a no ser titulares, los mejores del conjunto madridista fueron el base Sergio Llull con 14 puntos, 6 asistencias y 26 de valoración, y el escolta lituano Kaukenas con 21 puntos y 19 de valoración. En el Cajasol el más destacado fue el alero estadounidense Tariq Kirksay que aportó 10 puntos y 7 rebotes, para conseguir 14 puntos de valoración.