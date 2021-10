Alejandro Blanco: "Lo importante es que no se apague la llama"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha señalado tras la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, que si Madrid tiene que presentar candidatura olímpica para 2020, lo hará, e igualmente si es para el 2024.



"Lo importante es que no se apague la llama que se ha encendido en España con la candidatura de Madrid 2016, ahora es tiempo para reflexionar y saborear lo hecho", expresó Blanco.



Para el presidente del COE, éste es un momento de pensar en lo que ha pasado con Madrid 2016. "Hemos tenido un éxito extraordinario, con todo un país apoyando a la candidatura", añadió.



"Hemos sido la candidatura más valorada técnicamente por el COI y en la primera votación que es la del voto fijo fuimos los primeros", destacó Alejandro Blanco quien añadió que antes de pensar en Madrid 2020 hay que agradecer al Gobierno el apoyo a la candidatura de 2016 y todas las personas que hicieron posible "el sueño olímpico".



¿Jaca 2018?



El presidente del COE, Alejandro Blanco, señaló que hasta este momento no se ha presentado ninguna candidatura para los Juegos de Invierno de 2018, pero que Jaca y Aragón cuentan con "todo el apoyo" de su organismo

"Hasta que no tenga los papeles en la mano no puedo decir nada, el próximo día 14 tendré una reunión con el presidente de la Comunidad de Aragón y a partir de ahí planificaremos todo", comentó el mandatario.



Según éste, haciendo una planificación correcta, la localidad oscense tendrá posibilidades, pero hasta este momento el proyecto no se ha presentado al COE. "Hay un problema de plazos, pero es mejor hablarlo con el presidente de la Comunidad y pararnos, reflexionar y ver las cosas para luego tomar decisiones", finalizó Alejandro Blanco.