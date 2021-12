Reencuentro de un siglo de historia de la 'Roja'

La historia de la selección española de fútbol, desde el más veterano vivo, Gabriel Jorge Sosa, al más joven Bojan Krkic Pérez, cerca de quinientos jugadores se reunieron en Madrid, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, para(RFEF) [Fotogalería] Leyendas de antaño, Sosa, Ignacio Eizaguirre Arregui o Alfredo Di Stéfano, pasando por los Luis Suárez (único nacido en España en ganar la Bota de Oro), Pachín, Zoco, Luis Aragonés, Iribar, Javier Clemente o José Antonio Camacho, a los actuales Casillas, Iniesta, Xavi, Villa o Fernando Torres, la historia viva de la "La Roja" se reunió por un día.O el caso de, el meta del Sevilla que acudió como tercer portero a la Eurocopa 2006 ganada por España en Alemania, que no ha debutado pero al que se le premia por su presencia en convocatorias.En el acto no estuvo el ex meta, que es el jugador que, con 126 presencias, más ha vestido la camiseta de la selección absoluta, pues se encuentra fuera de España por compromisos particulares.Sí estuvo el segundo en la lista,, que ha lucido la "Roja" en 102 ocasiones. Con, forma el dúo de únicos jugadores en pasar de las cien internacionalidades. Raúl, así como ex seleccionador Luis Aragonés, se reencontraron en la sede federativa.En el "Reencuentro Histórico", como ha sido denominado el acto, con los internacionales divididos en carpas por decenios de años,. Estuvieron, entre otros, todos los miembros de la junta directiva de la RFEF, los presidentes de las Federaciones Territoriales, de los clubes de Primera y Segunda división, y de los restantes veinticinco equipos más antiguos de España.Acudieron invitados el, que recogiendo un pase del barcelonista Carles Puyol lanzó un disparo al madridista Iker Casillas , tan avergonzado como poco esforzado, enfundado en su traje gris, para intentar pararle el tiro al presidente y a la sazón ministro de Deporte.También estuvieron presentes el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky; y el ex presidente de la RFEF José Luis Pérez Payá. También estaba invitado el ex presidente José Luis Roca.Hubo recuerdo para los fallecidos, con un responso en su memoria, se hizo la fotografía Oficial del Centenario, con el presidente Zapatero sumado en la foto de familia, cerrándose el acto con un almuerzo homenaje.