Verdasco no puede con Davidenko en Malasia

El tenista español Fernando Verdasco se vio superado por 6-4 y 7-5 por el ruso Nikolay Davidenko, primer cabeza de serie, en la final del Open de Malasia, torneo de categoría Masters 250 disputado sobre pista dura que penalizó la dificultad del madrileño para aprovechar sus oportunidades.



Verdasco, que jugaba su tercera final del año tras New Haven y Brisbane, mantuvo durante más de hora y media una igualada batalla con Davidenko, que mostró su habitual sangre fría para sacar rendimiento en los momentos importantes.



El ruso se mostró muy sólido al saque en el primer parcial y dejó sin opciones a Verdasco, que no disfrutó ni una sola bola de 'break' en esta manga inicial. Davidenko empezó a fraguar su tercer título del año tras Umag y Hamburgo al aprovechar la fisura del madrileño con su servicio.



El tenista español elevó su nivel y estuvo a punto de empatar el partido en el segundo set, pero no remató su oportunidad y acabó condenado a una derrota en dos mangas. 'Fer' tuvo tres bolas de set al resto con 4-5, pero se le agarrotó el brazo y su rival salió muy reforzado del bache. Davidenko salvó la situación, rompió el saque de Verdasco y cerró la final.



Verdasco, número nueve mundial, acabó muy enfadado y golpeando su raqueta, mostrando su tremendo enfado por las ocasiones desperdiciadas. El español deberá seguir esperando para sumar el cuarto título ATP de su carrera tras New Haven (2009), Umag (2008) y Valencia (2004).



Simon gana el Open de Tailandia



El tenista francés Gilles Simón se ha hecho con su primera victoria de la temporada al derrotar al serbio Viktor Troicki (7-5,6-3) en la final del Open de Tailandia.



El partido disputado sobre la pista dura de Bangkok fue de ida y vuelta durante el primer set ya que Troicki consiguió un 'break' para ponerse 4-5, pero el francés se repuso y acabo ganando por 7-5.



El segundo set fue dominado por el jugador francés, que logró romper el servicio del serbio en el sexto juego y así hacerse con el parcial por 6-4. Con esta victoria Gilles Simon consiguió el sexto título de su carrera.