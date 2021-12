Finalizado: Inter de Milan 0-0 F.C. Barcelona

FINALIZADO. Gracias por seguir con nosotros la retransmisión de este partido. Hasta la próxima. Por cierto, el primer líder del grupo del Barça es el Dynamo de Kiev, que ha remontado y ha ganado por 3-1 al Rubin Kazan.



Min 90. El partido termina con 0-0. No hubo tiempo para ninguna ocasión más. El Inter de Milan se ha negado a atacar. Normal que Mourinho lleve tantos partidos sin perder en casa. En fin... los de Guardiola se marchan muy cansados y resignados, dando por bueno el empate.



Min 87. El Barça lo intenta. Ha llegado a tener el 80% de la posesión del balón, pero contra el Catenaccio no hay quien juegue.



Min 85. Esto es un muro. Así no hay quien juegue. El esperado duelo entre Eto'o e Ibrahimovic ha quedado muy deslucido.



Min 82. Toure Yayá es amonestado. no le ha quedado más remedio que tumbar a Santon cuando se escapa solo hacia puerta.



Min 78. Con este planteamiento defensivo no hay quien pueda. Ya han marcado en todos los partido de Liga de Campeones de hoy a excepción de este encuetro.



Por cierto, el Arsenal ,que está sufriendo de lo lindo, consigue empatar ante el Standard de Lieja. El Dynamo de Kiev le da la vuelta al marcador ante el Rubin Kazan y gana por 2-1.



Min 77. Los mejores en el Inter de Milan, los centrales. El Barça provoca un nuevo córner tras un rechace a un disparo de Ibrahimovic.



Min 76. Primer cambio en las filas del Barça. Iniesta entra al campo por Henry.



Min 74. Guardiola es amonestado con tarjeta amarilla después de que Stankovic haya tocado el balón con la mano dentro del área y el colegiado se haya comido el pnealti.



Min 72. Iniesta se prepara para salir. El héroe de Stamford Bridge, ya recuperado de su lesión, saldrá para intentar desatascar este partido.



Min 71. ¡Por qué poco! Henry hace un centro chut que Messi no acierta a rematar, estorbando a Alves, que estaba mejor colocado.



Min 69. Resultado de interés para el grupo del Barça. El Dynamo de Kiev marca por mediación de Yussuf y empata 1-1 ante el Rubin Kazan



Min 68. El Barça lo sigue intentando, pero el Inter de Milan está en plan "Catenaccio". Así no hay quien entre.



Min 65. Qué poquito. El futbolista que acaba de entrar, Dejan Stankovic, lanza un potentísimo disparo que sale desviado por poco. Menos mal.



Min 61. Sale del terreno de juego Muntari y entra Stankovic por el Inter de Milan, que realiza su primer cambio.



Min 61. Keita dispara desde fuera del área, pero su balón se marcha hacia los pájaros, muy desviado.



Min 58. Ibrahimovic corre para atrapar un balón dentro del área. No llega por un pelo.



Min 54. Henry recibe la primera targeta amarilla del partido.



Min 52. El partido sigue sin cambios. El barcelona domina pero no consigue anotar un gol. El Inter de Milán espera al acecho por si puede meter un golito. ¡Qué desagradecido su juego!



Min 49. Keita realiza un pase que, valga la redundancia, se pasea por todo el área del inter de milán. Ningún azulgrana consigue recoger la entrega.



Vaya recado que le ha dejado Puyol aEto'o. El defensa barcelonista sabe que al camerunés no se le puede dejar pasar ninguna.



Min 48. Segundo aviso de Ibrahimovic, que en esta opcasión consigue recibir y volea ligeramente por encima de Julio César.



Min 47. Por qué poco. El Interde Milan a punto está de marcar con un disparo fuerte de Sneijder, que sale a la izquierda de Valdés.



Min 46. El árbitro señala manos de Ibrahimovic cuando el sueco ya tenía preparada la caña tras recibir un pase de Xavi.



Min 46. EMPIEZA LA SEGUNDA PARTE



DESCANSO. Pregunta ¿Pero que hará Zanetti con un brazalete del Barça? Misterios del vestuario...



DESCANSO. El Barça nunca da por bueno el empate. Me extrañaría que este partido quedara empate a cero. De momento los marcadores se mueven en el resto de partidos europeos.



En el grupo del Barça: Rubin Kazan 1-0 Dynamo de Kiev.



En el resto de grupos: Liverpool 1-0 Debrecen. Stuttgart 1-0 G. Rangers. Sevilla 1-0 Unirea y Standard de Lieja 2-1 Arsenla.



Min 46. No hay tiempo para más en esta primera parte. El Barça enfila el túnel de vestidores con el sabor amargo de no haber anotado ningún gol pese a haber dominado.



Por cierto, Luis Fabiano acaba de anotar para el Sevilla ante el Urciceni rumano con un fabuloso gol desde la frontal del área. Colocado, raso y a la izquierda del portero.



Min 44. Messi lanza un trallazo desde fuera del área pero Julio César despeja el balón a córner. Qué lastima. El Barça podría haber terminado la primera parte con algún golito.



Min 43. No hay reacción por parte del Inter de Milan. El Baça lo sigue intentando, en esta ocasión con un pase largo a Ibrahimovic que no logra controlar.



Min 40. Esto es fallar demasiado. Keita recibe un balón completamente sólo en el área y falla al disparar, cuando Julio César había perdido el puesto en la portería y estaba vendido.



Min 39. Eto'o aprovecha un error de Abidal para internarse por la banda dedercha. el cameunés centra el balón desde la línea de fondo pero no consigue encontrar a ningún compañero.



Min 38. Messi lo intenta chutando pero la defensa rechaza el balón. Al Barcelona le falta rapidez en los metros finales.



Min 36. Henry lo vuelve a intentar. En esta ocasión consigue disparar pero su lanzamiento sale desviado hacia arriba.



Min 35. Henry rompe por la banda izquierda y se va hacia el centro. El delantero se enreda y pierde el balón



Min 33. Xavi pasa un balón al centro del área que Messi está a punto de enganchar con un bonito remate acrobático.



Min 29. Por cierto, en el Grupo F, el mismo del Barça y el Inter, el Rubin Kazan (Domínguez) anota el primer gol ante el Dynamo de Kiev.



Min 28. Milito sorprende a la defensa azulgrana. Dispara desde la frontal del área y Valdés atrapa providencialmente.



Min 25. El lnter no logra crear peligro. Sólo Maicon ha intentado alguna internada por su banda derecha. Aún así, Eto'o y Diego Milito nos la pueden liar en cualquier momento. No hay que confiarse. Por cierto, se hace extraño ver a Piqué marcando a Samuel.



Min 23. Muntari se escapa solo por la banda izquierda pero el árbitro invalida la jugada por fuera de juego.



Min 21. El Barça sigue dominando el encuentro pero ahora no encuentra la forma de disparar a puerta. Keita intenta el lanzamiento desde lejos, pero lanza muy desviado.



Min 18. Messi coge el balón y lanza el contrataque solito. El argentino se atasca con la defensa italiana.



Min 17. Eto'o lucha por un balón ante Keita. De momento el camerunés se las va a tener que fabricar solito.



Maicon se interna por su banda y Piqué fuerza el primer córner.



Min. 15. El Inter de Milan sigue sufriendo. La defensa tiene miedo ante Messi, Ibrahimovic la pide con facilidad y Alves coge confianza para empezar a subir por su banda.



Min 10. De momento los de Guardiola le ganan la partida a los italianos. Pero no basta con llegar, hay que anotar alguno.



Vaya llegada de Maicon. El defensa brasileño se interna por la derecha y lanza un potente disparo que sale por encima del portero.



Min 8. Mourinho, otro ex barcelonista, sale a dar instrucciones a los suyos.



Messi vuelve a liarla y a punto está de enganchar un disparo tras superar a un rival con un autopase por encima de su cabeza.



Min 7. Qué pena. Ibrahimovic controla un balón con el pecho en carrera y dispara desviado a la portería de Julio César.



Min 3. El Standard de Lieja belga da la sorpresa al Arsenal y anota un gol contra los "gunners" a las primeras de cambio.... Increíble le acaban de meter el segundo. Dos goles en dos minutos.



Min 2. Sneijder le deja un recadito a Keita, pisándoleen un lance del juego.



Min 1 Messi da el primer susto. El argentino sortea a dos contrarios y lanza desde fuera del área obligando a lucirse a Julio César.



Min. 1 ¡Empieza el partido!



20:44h. Eto'o no es el único jugador que ha estado en el Barça, también el brasileño Thiago Motta estuvo con los azulgranas desde el año 2000 hasta el 2007. Otro de los alicientes es ver el resultado que va a dar el ex madridista Sneijder.



20:40h. Los jugadores saltan al campo y escuchan el himno de la Champions, una adaptación de una composición de Haendel.



20:38h. El Inter de Milan saldrá con el siguiente once: Julio César, Zanetti, Lucio, Thiago Motta, Eto'o, Sneijder, Muntari, Maicon, Milito, Samuel y Chivu.



El Barcelona jugará con Valdés, Alves, Piqué, Puyol, Abidal, Toure, Keita, Xavi y los ya comentados Henry, Messi e Ibrahimovic



20:33h. Empiezan a salir confirmadas las alineaciones. El Barça jugará con Messi, Ibrahimovich y Henry en la delantera. El sueco protagoniza el duelo dela jornada ante Samuel Eto'o... ya veremos quién gana de los dos.



20:30h. Bienvenidos a la retransmisión en vivo del partido entre el Inter de Milan y el F.C. Barcelona, el primer partido para ambos equipos en esta Liga de Campeones.