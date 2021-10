Samuel Sánchez: "He salvado el día"

Samuel Sánchez, tercero en la general de la Vuelta tras la disputa de la octava etapa , se lamentó del "fuerte golpe" que se llevó tras sufrir una caída en el descenso del Alto del Tudons, aunque, a falta de descartar lesiones importantes, destacó que había podido "salvar un día más", justo donde me dañé en la caída de ayer antes de la contrarreloj. Ahora me curarán las heridas, me mirará el médico y espero que no haya nada roto", explicó el líder del Euskaltel Euskadi, que además tiene golpes en un muslo, en las costillas y en la clavícula derecha."La caída se ha producida en una curva a derechas en bajada. Me levanté, un compañero me dejó su bicicleta y luego tuve que coger otra vez la mía. Luego me ayudaron a volver al pelotón". A pesar del percance, Samuel Sánchez destacó el hecho de haber "salvado el día", la primera cita de alta montaña con final en alto de la presente edición.Sobre la victoria del italiano Damiano Cunego, el medallista de oro olímpico comentó que había ganado "un grande" del pelotón. "A Damiano no se le puede descartar. Su victoria ha sido espectacular", concluyó."Mi gran objetivo es el Mundial pero tambiénporque no llegaban las victorias", dijo.En Xátiva, dos días antes, Cunego anticipaba que las etapas de la Vuelta que tenía marcadas eran las de Aitana, Xorret del Catí y Murcia con la ascensión a la Cresta del Gallo. "Quería probarme -dijo- a ver si podía ser mi día, en una etapa en la que he ido tranquilo en el pelotón"."Después del ataque de Ivan Basso (Liquigas) he decidido probar una vez y, de haberme cogido el grupo, hubiese renunciado", manifestó el veronés.El ciclista español Ezequiel Mosquera (Xacobeo-Galicia) se mostró decepcionado con su actuación en la octava etapa de la Vuelta a España, con final en el Alto de Aitana, y reconoció que no había sido su "mejor actuación"."Hoy no ha sido mi mejor actuación, pero, sobre todo de mis golpes", indicó Mosquera, cuarto el año pasado en la ronda española.El de Teo recalcó que la etapa fue "pasando factura a todo el mundo", por culpa de "muchos puertos, y muy largos". "Al final el que más y el que menos llegamos maduros, pero yo no tiro la toalla, voy poco a poco", señaló.