Cunego, el más fuerte de la montaña

El corredor italiano Damiano Cunego se ha adjudicado la octava etapa de la 64 edición de la Vuelta a España, una jornada de alta montaña con salida en la localidad de Alzira y meta en el Alto de Aitana, de categoría especial, sobre 206 kilómetros, en el primer contacto con la alta montaña.



El transalpino, campeón del Giro de Italia en el 2004, invirtió 6 horas 4 minutos y 54 segundos para alcanzar su primera victoria en la ronda española, con lo que sucede a su compatriota Leonardo Piepoli en la cuneta alicantina, y suma su tercer éxito de la temporada tras sus dos victorias en la Semana Coppi y Bartali, en una campaña hasta el momento discreta del talento veronés.



Por detrás, el francés David Moncoutie, entró segundo, que se quedó con la miel en los labios al no poder culminar su fuga en los primeros kilómetros de la prueba, mientras que el holandés Robert Gesink llegó en tercera posición, como el mejor de los favoritos.



Seguidamente, los españoles Alejandro Valverde y Samuel Sánchez accedieron a la meta conjuntamente con el australiano Cadel Evans (Silence-Lotto) a 44 segundos del vencedor, lo que deja al oceánico como el nuevo líder de la Vuelta con 2 segundos sobre el murciano y 8 sobre el asturiano en la clasificación general, mientras que Ivan Basso, activo, está sexto a 46.



El transcurso del día estuvo marcada desde el inicio por la sucesión de ataques en busca de una buena fuga, todos sin éxito, hasta que finalmente en el kilómetro 36 lo lograron un sexteto de corredores compuesto por los galos William Bonnet, David Moncoutie y Sébastien Hinault, el teutón Paul Voss y los holandeses Johnny Hoogerland y Pieter Weening.



Estos llegaron a tener como máxima renta los 14 minutos y medio tras el descenso a la antepenúltima falda montañosa, el Alto de Confrides, de tercera categoría, pero tras el paso por esta dificultad, el trabajo del Caisse d'Epargne empezó a producir sus frutos ante la pasividad del Saxo Bank del líder Fabian Cancellara y de los hermanos Schleck.



Además, el menor de la dupla luxemburguesa del conjunto dirigido por Bjarne Rijs, Andy, segundo en el pasado Tour de Francia, acabó retirándose en el kilómetro 88 tras ochos días de competición, al no encontrar sus mejores sensaciones y con el objetivo de preparar su puesta a punto para el Mundial de Mendrisio (Suizo).



Aitana dictó sentencia



Los escapados llegaron al pie de Aitana con apenas 3 minutos y medio, y las primeras pendientes de la cota alicantina vertebraron este grupo, quedándose únicamente delante el binomio compuesto por Moncoutie y Hoogerland. Al igual sucedió con el grupo de favoritos, pues Alexander Vinokourov (Astana), Frank Schleck y el jersey oro, Fabian Cancellara, fueron cediendo terreno ante el empuje de los gregarios del Caisse, que mantuvo el mismo punto desde que tomara las riendas a mitad de la etapa.



Sin embargo, el Liquigas de Ivan Basso relegó a los de Eusebio Unzué, hasta que su líder italiano decidió iniciar las hostilidades entre las principales espadas a tres kilómetros de meta, aumentando la tensión en la ascensión.



Este demarraje fue respondido de inmediato por los principales 'gallos' y, una vez estabilizada la situación, fue su compatriota, que marchaba a más de 3 minutos en la general, el que aprovechó para dar un portentoso ataque que no encontró respuesta.



El veronés alcanzó en el último kilómetro al francés Moncutie, que había protagonizado el tramo final de la ascensión en solitario, y levantó por primera vez los brazos en la ronda española, lo que le mete de lleno en la carrera al situarse séptimo a poco más de un minuto del nuevo líder, Cadel Evans, condición que nunca dispuso anteriormente.



Para el lunes, el devenir de la carrera recaerá nuevamente en los favoritos al podio de Madrid al mantener el contacto con la alta montaña, en una jornada que partirá de la localidad alicantina Alcoi y el Alto de Xorret del Catí, de primera categoría, en un recorrido próximo al de hoy, que exigirá el paso por seis cotas preliminares de media montaña -cuatro de segunda y dos de tercera categoría-, sobre un total de 186 kilómetros.