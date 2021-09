El domingo

El ciclista neozelandés Greg Henderson (Columbia) confesó tras vencer en la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España , disputada entre las localidades holandesas de Zutphen y de Venlo sobre 189 kilómetros, que su equipo había preparado la llegada para el alemán André Greipel."Eramos conscientes de las dificultades de la llegada, que era muy complicada.y no para mí, pero al no verle he decidido hacer mi sprint y lo he conseguido. Es una victoria muy importante para mí", comentó.Henderson, originario de un país en el que el rugby es el deporte nacional, explicó por qué se decantó por el ciclismo. "Empecé de niño teniendo contacto con las bicis. Fui campeón del mundo, probé en carretera en Estados Unidos y luego he venido a Europa, pero estoy progresando poco a poco.en esta Vuelta".Alejandro Valverde, líder del Caisse D'Epargne y favorito número uno de la Vuelta, comentó al final de la tercera etapa que trató de mantenerse en cabeza la mayor parte del recorrido para dejar paso a los esprinters en los últimos kilómetros y así evitar contratiempos."Las carreteras eran más anchas y. A pesar de eso, preferí recorrer la mayor parte de la etapa a la cabeza del pelotón y seguir allí bien centrado. Luego me aparté en los últimos kilómetros para dejar espacio a los velocistas", explicó el corredor murciano.Valverde habló de "jornada tranquila" después de la tensión vivida en la etapa precedente , en la que varios favoritos perdieron tiempo tras cortarse el pelotón.El jefe de filas del Caisse D'Epargne, donde él se ha impuesto en dos ocasiones en la famosa clásica."Después de tres días sin subir ni una cota, le etapa del martes será algo diferente. También si es verdad que acaba en Lieja, el final de etapa no tiene nada que ver con la clásica. Creo que más bien se aparentará un poco a la Amstel, ya que nos tocará pasar por el alto del Cauberg. Eso significa que tendremos un día más que irpor las carreteras estrechas que bien conocemos".El corredor del Euskaltel Samuel Sánchez afirmó haber estado "muy atento" en la tercera etapa, después de que la víspera cediera 18 segundos tras quedar cortado en los últimos kilómetros."Hemos pasado el día sin ningún contratiempo y eso es lo más positivo de la jornada. Hemos estado muy atentos para evitar cualquier problema y el equipo ha respondido de manera fenomenal.los perjudicados, son situaciones que se dan en el ciclismo y no hay que darle más vueltas", indicó.A juicio del campeón olímpico en ruta, la etapa del martes será "un poco diferente" a las dos que ya han recorrido. "Aunque acabe en Lieja, el final no tiene nada que ver con el de la clásica. Espero que no haya tantos nervios, aunque sé que no será facil ya que el terreno es complicado", indicó.El corredor español Jesús Rosendo (Andalucía-Caja Sur) afirmó que sabía que la escapada que protagonizó durante cerca de 160 kilómetros en la tercera etapa de la Vuelta no iba a tener un buen desenlace."Sabíamos que nos iban a coger porque, a última hora,. Estábamos todos muy cansados y los equipos con velocistas que iniciaron la caza eran potentes y estaban más descansados, pero teníamos que quemar todo lo que llevásemos en las piernas", señaló.Aún así Rosendo se declaróque ha dado a su equipo. "Ha resultado una fuga positiva, ya que la televisión nos ha acompañado durante una buena cantidad de kilómetros y ahora que se encuentra con nosotros una persona de la Junta de Andalucía podrá ver sobre el terreno cómo se trabaja", subrayó.