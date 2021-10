Abel: "Ha sido el peor partido desde la pretemporada"

Abel Resino, técnico del Atlético de Madrid, ha reconocido que, tras el 3-0 en la Rosaleda , su equipo ha hecho "el peor partido" desde la pretemporada."Los dos primeros goles nos han matado. No hemos tenido un día muy bueno ante la portería, difícil que nos vayamos sin un gol", ha dicho el técnico del club rojiblanco.Abel ha subrayado que el Málaga "tampoco han hecho más, dos goles a balón parado" y ha agregado que ha hecho "su partido, jugando al contragolpe, lo más fácil". Sobre su tarjeta roja, por menospreciar al árbitro después de que amonestara al 'Kun' Agüero, ha indicado que "no era para tanto", y que la derrota les obliga a "seguir trabajando y rectificar los fallos porque esto acaba de empezar".El técnico blanquiazul,, se ha mostrado satisfecho por el triunfo de su equipo y ha subrayado que "el éxito es de los que juegan y trabajan como hizo hoy el equipo"."Los entrenadores ayudamos en lo que podamos" ha explicado Muñiz, quien ha felicitado a Manu por su debut y por su gol. "Sin sufrimiento no se consigue nada. Hoy se ha visto a un equipo que dio ese nivel, pero es el inicio, el éxito será mantener ese ritmo durante el máximo de jornadas. No podemos escatimar esfuerzos", ha agregado.Por su parte,, presidente del Málaga, ha quitado importancia al triunfo de su equipo y ha dicho que "no deja de ser el primer partido". Sanz, que ha presentado al portugués Sergio Paulo Barbosa Duda como nuevo jugador del Málaga, ha asegurado que "se han sumado tres puntos" y que "todavía queda mucho"."El Atlético se ha mostrado más rodado, pero el Málaga ha estado muy bien físicamente pese al fuerte calor" indicó el directivo del club malagueño.Sobre el estado de la plantilla, Sanz ha indicado que "al día de hoy la plantilla es la que tenemos. Se ha confeccionado una plantilla con buena pinta, pero luego hay que refrendarlo en el terreno de juego".Finalmente,y que "a no ser que alguien deposite 6 millones más IVA en la liga y llegue a un acuerdo con el jugador, no hay nada nuevo".