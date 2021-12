El Málaga asesta la primera en la frente al Atlético

Pésimo estreno del Atlético de Madrid en Liga ante un Málaga que no encontró rival y se impuso con rotundidad por 3-0, relegando al conjunto rojiblanco a una última posición provisional en la clasificación que no tiene nada que ver con las aspiraciones que se le deberían atribuir a un equipo que pretende entrometerse en el pugilato entre Barça y Madrid y que jugará un año más en la Liga de Campeones. El próximo episodio, además, no tendrá a Abel en el banquillo, ya que el técnico rojiblanco fue expulsado en la primera parte [Todos los datos del partido] Puede ser el calor, al que el equipo malagueño se adaptó mejor, pero el Atlético careció de su mayor arma, la pegada, que estuvo sin paliativos del lado de los malacitanos. El equipo blanquiazul era una incógnita antes de empezar el partido, con trece jugadores nuevos y el entrenador, Juan Ramón Muñiz, que sustituía al hombre milagro de la pasada temporada, Antonio Tapia, ahora en el Betis.Muñiz alineó en el once inicial a ocho de los fichajes, entre los que destacan el lateral izquierdo danés Patrick Mtiliga o el delantero ítalo-argentino Fernando Forestieri. Abel Resino, por su parte, puso en el terreno al defensa holandés, con ofertas del Everton y Wolfsburgo, y al centrocampista brasileño, en lugar del sancionado Paulo Assunsao.Los primeros minutos fueron de tanteo por parte de los dos equipos. Xavi Torres pudo desnivelar el marcador tras una dejada de cabeza de Valdo, pero su disparo se marchó fuera, y seguidamente Raúl García tuvo el gol de cabeza en un saque de esquina, pero el balón salió a escasos centímetros del larguero de la portería del uruguayo Munúa.El conjunto rojiblanco, de negro, avisó y volvió a avisar en una jugada excelente del Kun Agüero por la izquierda, cuyo centro lo remató de cabeza Simao, lo que hizo intervenir a Munúa para que el balón lo repeliera posteriormente el larguero.El Málaga se mostró en estos minutos excesivamente miedoso y tuvo problemas para encauzar y dirigir, mientras que el centro del campo del Atlético de Madrid, con Raúl García y Cléber Santana, fue superior a Juanito y Xavi Torres.Pese a ello, la segunda llegada del equipo malagueño, encauzada por el portugués Duda, con centro desde la izquierda, puso el balón en el delantero franco-marroquí Nabil, quien en una posición inverosímil, de chilena, cruzó el balón al poste izquierdo de la portería de Asenjo y puso el 1-0 a los 34 minutos.El técnico del Málaga tuvo que recomponer la defensa nuevamente tras el descanso, pues a la lesión del lateral izquierdo Mtiliga en la primera parte se unió la del central serbio Stepanov.El enfrentamiento bajó de intensidad en la segunda parte, pues los equipos tuvieron problemas para acercarse a las porterías pese a que el Atlético lo intentó más en busca del empate. En estas, un córner local lo tocó Valdo de cabeza yen el área pequeña, con un tiro limpio y raso, anotó el segundo gol en el minuto 62.El Atlético de Madrid sufrió un varapalo muy grande y tardó en levantarse para buscar, al menos, un punto que llevarse al Calderón. Un lanzamiento de Sinama con intención y una falta de Reyes, que pegó en el poste, fue el bagaje rojiblanco en toda la segunda parte.El Málaga, por su parte, supo administrar sus fuerzas y adaptarse mejor al calor y al campo y, encima,, en el 89, después de un saque de esquina, sentenció definitivamente de cabeza con el 3-0.