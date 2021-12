Natalia se queda fuera por su marca en semis

Natalia Rodríguez, descalificada en la final de 1.500 metros de los Mundiales de Berlín, no fue admitida en la reunión de Zúrich porque su marca en semifinales (4:03.73) es peor que la de otras veinte atletas este año, explica el director de la Weltklasse, Patrick Magyar.



"La señora Rodríguez no estaba en nuestras listas de salida previas a los campeonatos del mundo, que se establecen de acuerdo con el ránking mundial, y nuestra política es invitar a todos los medallistas en los campeonatos que preceden a nuestra reunión, en este caso los Mundiales, aun cuando no estuvieran en nuestra primera lista", indica.



Para el director de Zúrich, la descalificación de Natalia en Berlín la dejaba fuera de la nómina de inscritos. "Dado que fue descalificada, sólo podíamos tener en cuenta su marca de semifinales, y esa marca la sitúa, actualmente, en el puesto 21 del mundo".



"Tenemos claro que debemos invitar, en primer lugar, a los atletas con mejor marca en el ránking del año y/o en los Mundiales de Berlín. Y como la lista estaba completa, nos abstuvimos de invitar este año a Natalia Rodríguez. Espero que lo comprendan en España", concluye Magyar.